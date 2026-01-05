Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί στο Αιγαίο με 6 παραβιάσεις και 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Η Τουρκία κρατάει ψηλά το σκηνικό έντασης στο Αιγαίο συνεχίζοντας τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τις παραβάσεις του FIR Αθηνών και το νέο έτος.

Ειδικότερα, δύο αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησαν σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2025, σε παραβιάσεις και σε παραβάσεις στο βόρειο και στο κεντρικό Αιγαίο.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τα δύο τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία εξειδικεύονται στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά ATR-72 αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Υπενθυμίζεται ότι, προ ημερών, η Τουρκία δημιούργησε θέμα «δικαιοδοσίας» σε διεθνή ύδατα, κατά την πόντιση οπτικής ίνας από το πλοίο «Ocean Link», στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας. Στην περιοχή βρίσκεται και μονάδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

