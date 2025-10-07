Η στιγμή της σύλληψης των 13 Τούρκων στον Έβρο με τα 147 όπλα – Βίντεο ντοκουμέντο

Η στιγμή της σύλληψης από την ειδική ομάδα συνοριοφυλάκων, η οποία εντόπισε τους 13 Τούρκους με τα εκατοντάδες όπλα σε περιοχή του Έβρου, καταγράφηκε σε βίντεο.

Αρχικά, οι συνοριοφύλακες διατάζουν τους Τούρκους να γονατίσουν και να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, μπροστά στους σάκους που περιείχαν 147 πιστόλια, 910 γεμιστήρες, εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Στη συνέχεια, όπως καταγράφεται σε βίντεο που μετέδωσε απόψε (07.10.2025) ο ΣΚΑΪ, τους καλούν να πλησιάσουν έναν-έναν προς την ομάδα, όπου και συλλαμβάνονται.

Οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν στον Έβρο, την περασμένη Παρασκευή (03.10.2025) επτά άνδρες και έξι γυναίκες, μεταφέρθηκαν την επόμενη ημέρα στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης όπου παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Μάλιστα, είχαν μαζί τους και ένα μωρό.

Οι συλληφθέντες εξακολουθούν να αρνούνται τις κατηγορίες δηλώνοντας πως στην Τουρκία τους έδωσαν τους σάκους να τους μεταφέρουν σε ελληνικό έδαφος χωρίς να γνωρίζουν κάτι περισσότερο.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση παραμένουν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, έλαβαν προθεσμία, οι μισοί για την Τρίτη και οι υπόλοιποι για την Τετάρτη, ώστε να απολογηθούν.