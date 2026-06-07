Η στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο – Τα δακτυλικά αποτυπώματα που τον «έκαψαν»

Ο δολοφόνος της Αυστραλίας Τζέιμς Δαλαμάγκας κυκλοφορούσε για τουλάχιστον 15 χρόνια στο Αίγιο ως «Αντώνης Τζίμας», χωρίς όμως να έχει εκδώσει ποτέ αστυνομική ταυτότητα.

Κατά την σύλληψή του σήμερα (07/06/2026) στο Αίγιο, αποκαλύφθηκε πως ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που έφυγε από την Αυστραλία μετά τη δολοφονία του Έλληνα ομογενή το 1999, δεν διέθετε κανένα επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί τη νέα του «ταυτότητα» και το όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του PatraPress, ο κατηγορούμενος, ο οποίος τελικά ομολόγησε τη δολοφονία και αποκάλυψε τα πραγματικά του στοιχεία, παραδέχθηκε πως όσα χρόνια βρισκόταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Αίγιο, δεν είχε εκδώσει ποτέ δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Μάλιστα, επεσήμανε στους αστυνομικούς πως ήταν απλώς τυχερός, καθώς όλο αυτό το διάστημα δεν είχε τύχει να «πέσει» ποτέ αστυνομικό έλεγχο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα ξεκίνησε κατά την έξοδό του από το κρησφύγετό του.

Ο 55χρονος οδηγούσε ένα αγροτικό όχημα, ιδιοκτησίας της συντρόφου του, η οποία κατάγεται από το Άλσος Αιγιαλείας.

Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν η ίδια η σύντροφός του, καθώς και ο πατέρας του, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Αυστραλία με τη σύζυγό και μητέρα του καταζητούμενου και είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αυτό το διάστημα για να επισκεφθεί κρυφά τον γιο του.



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Το μπλόκο στο αγροτικό και η προσαγωγή

Οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας ακινητοποίησαν το όχημα με το πρόσχημα ενός τυπικού ελέγχου. Δεδομένου ότι ο 55χρονος δεν κατείχε κανένα απολύτως έγγραφο, τον προσήγαγαν αμέσως για εξακρίβωση στοιχείων.

Σύμφωνα με το PatraPress στο Αστυνομικό Μέγαρο Αιγίου μεταφέρθηκαν επίσης η σύντροφός του και ο πατέρας του, οι οποίοι πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, κατηγορούμενοι για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Το θέατρο στην Ασφάλεια και τα δακτυλικά αποτυπώματα που τον «έκαψαν»

Κατά την παραμονή του στα γραφεία της Ασφάλειας, ο καταζητούμενος προσπάθησε να κερδίσει χρόνο παίζοντας το τελευταίο του χαρτί.

Επέμενε να δηλώνει ψευδή στοιχεία, υποστηρίζοντας μάλιστα προκλητικά στους αστυνομικούς πως έχει εκδώσει κανονικά δελτίο ταυτότητας και πως «είναι δική τους υποχρέωση να τη βρουν στο σύστημα».

Η αλήθεια όμως έλαμψε μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Μόλις ο 55χρονος αντελήφθη ότι ο κλοιός έσφιξε οριστικά γύρω του, «έσπασε» και ομολόγησε ότι είναι ο διεθνώς καταζητούμενος φυγάς από την Αυστραλία και αποκάλυψε το πραγματικό του όνομα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντίστοιχη ομολογία απέσπασαν οι αρχές και από τον πατέρα του.

Αύριο Δευτέρα (08/06/2026) αναμένεται να μεταφερθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πάτρας, για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Ο «άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα» έγινε αγρότης

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, τον οποίο οι διωκτικές αρχές αναζητούσαν ανά τον κόσμο για περισσότερα από 26 χρόνια, είχε καταφέρει να αλλάξει όνομα και ζούσε μαζί με τη σύντροφο του σε σπίτι «φρούριο» κρατώντας ως επτασφράγιστο μυστικό το αμαρτωλό παρελθόν του.

Μάλιστα ασχολείτο επαγγελματικά με καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων, ενώ φαίνεται πως επέλεξε την περιοχή της Αιγιάλειας επειδή η μητέρα του έχει καταγωγή από την περιοχή.

Σπίτι «φρούριο» με πολλά σκυλιά

Το σπίτι στο οποίο διέμενε ο 55χρονος έμοιαζε με φρούριο. Ήταν περιφραγμένο με ψηλούς τοίχους, ενώ ο καταζητούμενος είχε φροντίσει ο χώρος να προστατεύεται από αρκετά σκυλιά.

Μάλιστα μετά τη σύλληψή του στο σημείο κλήθηκε ειδικός εκπαιδευτής σκύλων προκειμένου να τιθασεύσει τα ζώα, έτσι ώστε οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας να μπορέσουν να εισέλθουν με ασφάλεια στο εσωτερικό του σπιτιού και να πραγματοποιήσουν έρευνα.

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Η ενέδρα και η μοιραία έξοδος του 55χρονου

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση το κρησφύγετο του καταζητούμενου. Για τρία συνεχόμενα 24ωρα παρέμειναν σε επιφυλακή, αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να επέμβουν.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026. Μόλις ο Τζέιμς Δαλαμάγκας βγήκε από την κατοικία όπου διέμενε, οι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του, περνώντας του χειροπέδες.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας (James Dalamangas) συγκαταλεγόταν μέχρι σήμερα στους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας.

Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα για τη δολοφονία του 32χρονου ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου, πατέρα δύο παιδιών, η οποία είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 1999 στο Σίδνεϊ. Οι αυστραλιανές αρχές είχαν μάλιστα προκηρύξει αμοιβή ύψους 200.000 δολαρίων Αυστραλίας για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η δολοφονία του συγκλόνισε την Αυστραλία

Στις 25 Απριλίου 1999 ο Δαλαμάγκας μαχαίρωσε θανάσιμα τον Γιαννόπουλο σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ, όταν το θύμα προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει έναν καυγά.

Αμέσως μετά το έγκλημα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, όμως εκείνος κατάφερε να διαφύγει και σύμφωνα με τις Αρχές κατέφυγε στην Ελλάδα, όπου κρυβόταν μέχρι σήμερα χρησιμοποιώντας διάφορα ψευδώνυμα.

Φέρεται να χρησιμοποιούσε τα ονόματα «Τζέιμς», «Τζιμ», «Τιμ», «Δημήτριος», «Δημήτρης», «Μήτσος», «Τάκης», «Κάνης».

Οι έρευνες και η επικήρυξη

Οι αυστραλιανές αρχές, σε συνεργασία με την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο καταζητούμενος είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, όπου φέρεται να προστατευόταν από στενό κύκλο υποστηρικτών.

Η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει προκηρύξει αμοιβή ύψους 200.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 123.000 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Το 2003 οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, καθώς το αδίκημα αντιμετώπιζε τον κίνδυνο παραγραφής μετά την παρέλευση 20 ετών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, οι αυστραλιανές αρχές ενέτειναν τις προσπάθειες εντοπισμού του, δημοσιοποιώντας επικαιροποιημένα ψηφιακά πορτρέτα που απεικονίζουν την πιθανή σημερινή του εμφάνιση.