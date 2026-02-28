Η στιγμή της επίθεσης σε οπερατέρ του Mega μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη στο Σύνταγμα

Ο οπερατέρ του Mega δέχθηκε επίθεση από αστυνομικούς με κρότου λάμψης στο Σύνταγμα ενώ έκανε τη δουλειά του. Ήταν η ώρα που είχαν ξεκινήσει τα επεισόδια, μετά το συλλαλητήριο για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Ο εικονολήπτης πρόλαβε να καταγράψει το στιγμιότυπο και στη συνέχεια άρχισε να τρέχει για να απομακρυνθεί. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

«Πριν από λίγο συνάδελφός μας, ανέφερε την επίθεση με κρότου λάμψης που δέχθηκε ο οπερατέρ μας, ο Διονύσης στο Σύνταγμα. Έχουμε το πλάνο, την εικόνα από τη στιγμή αυτή» είπε η Αναστασία Γιάμαλη κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega.

«Είναι άκοπα τα πλάνα που βλέπουμε. Αυτή εδώ είναι η στιγμή που πετάνε μια κρότου λάμψης σε δημοσιογράφους, κυρίες και κύριοι. Αυτό θέλω να το κρατήσω και να το επισημάνω γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο μία κανονικοποιημένη προσέγγιση που δεν συνάδει με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί μια αστυνομία σε μια μαζική κινητοποίηση. Έχουμε και επίθεση ευθεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία βρίσκονται εκεί για να καταγράφουν» πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

«Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος έχει βγάλει ανακοίνωση και καταδικάζει τους σωματικούς ελέγχους και τις επιθέσεις που δέχθηκαν συνάδελφοί μας, φωτορεπόρτερ. Όπως και το ότι τους έψαξαν τις τσάντες με τις κάμερες» πρόσθεσε, επίσης, η Αναστασία Γιάμαλη.

Τα επεισόδια στο Σύνταγμα ξεκίνησαν μετά το τέλος των ομιλιών των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και ενώ οι διαδηλωτές βρίσκονταν στο στάδιο της αποχώρησης.