Η στιγμή που Ρομά αγκαλιάζει ηλικιωμένο και του κλέβει αλυσίδα από τον λαιμό: Πάνω από 400.000 ευρώ η λεία του κυκλώματος

Στα ίχνη εγκληματικής οργάνωσης με «αδυναμία» στις κλοπές σπιτιών, αυτοκινήτων, επιχειρήσεων, ακόμη και κοσμημάτων από τους λαιμούς των θυμάτων τους, κυρίως σε Αττική, Θεσσαλονίκη, κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, έφτασε το ελληνικό FBI.

Συνολικά συνελήφθησαν 12 Ρομά ενώ αναζητούνται ακόμη 3. Όλοι τους φέρεται πως προχωρούσαν σε κλοπές και διαρρήξεις, με την λεία τους να ανέρχεται σε 410.000 ευρώ. Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί πάνω από 200 δικογραφίες ενώ κατηγορούνται για τουλάχιστον 63 κλοπές και διαρρήξεις και συμμετοχή και σύσταση σε εγκληματική οργάνωση.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει και την δράση τους. Όπως φαίνεται στα πλάνα του Ert News, μία από τις κατηγορούμενες προσεγγίζει ηλικιωμένο έξω από το σπίτι του και του πιάνει την συζήτηση. Τη στιγμή που τον αγκαλιάζει, αφαιρεί από τον λαιμό του, με χειρουργικές κινήσεις, την αλυσίδα, μπαίνει στο αυτοκίνητο που την περιμένει ο συνεργός της και τρέπονται σε φυγή.

Το κάθε ένα μέλος είχε συγκεκριμένο τρόπο δράσης ενώ φέρεται πως κάποιοι ήταν ζευγάρια ή και συγγενείς.

Η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη ώστε να εξιχνιαστούν όλες οι υποθέσεις και να συλληφθούν όλοι οι κατηγορούμενοι.