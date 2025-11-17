Η στιγμή που ο αδερφός της αθλήτριας εξαπατά ανώτατη δικαστικό – Η δράση των «μαϊμού» λογιστών και οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος

Η συμμορία με τους «μαϊμού» λογιστές και τις τηλεφωνικές απάτες, υπόθεση για την οποία έχει συλληφθεί γνωστή αθλήτρια και ο αδερφός της, φαίνεται ότι είχε βάλει στο στόχαστρο και μία ανώτατη δικαστικό.

Η συμμορία των απατεώνων, στην οποία ενεπλάκη η γνωστή αθλήτρια, κατάφερε μέσω του αδερφού της κοπέλας να αποσπάσει από την ανώτατη δικαστικό μεγάλο χρηματικό ποσό, καθώς και κοσμήματα.

Όπως μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17.11.2025) από το Star, τον περασμένο Μάιο οι επιτήδειοι του κυκλώματος κατάφεραν να αποσπάσουν από την αρεοπαγίτη τιμαλφή αξίας 10.000 ευρώ, αλλά και χρήματα, παριστάνοντας τους λογιστές.

Της είπαν στο τηλέφωνο ότι δήθεν υπάρχει ένα πρόστιμο που πρέπει να πληρώσει και την έπεισαν να δώσει το ποσό στον βοηθό τους. Ποιος παρίστανε τον βοηθό λογιστή; Ο αδερφός της γνωστής αθλήτριας, ο πρώην προπονητής τένις, που εργαζόταν και ως ντελιβεράς.

Δείτε τη στιγμή που πάει να παραλάβει το ποσό με το μηχανάκι:

Τον αδερφό της γνωστής αθλήτριας κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος έξω από το σπίτι της δικαστικού. Φαίνεται με κράνος, βερμούδα και κοντομάνικο να καταφέρνει να πείσει την αρεοπαγίτη να του δώσει ό,τι ζητούσε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα τον αναγνώρισε.