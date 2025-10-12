Έκρηξη από γκαζάκια σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 11.10.2025, σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Λεωφόρο Συγγρού.

Βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, αποκαλύπτει καρέ-καρέ τη στιγμή της έκρηξης στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη λεωφόρο Συγγρού που προκάλεσε υλικές ζημιές.

Στο βίντεο φαίνονται οι δράστες να τοποθετούν τα γκαζάκια στην είσοδο του υπουργείου και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται η έκρηξη. Έπειτα από λίγηώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/vomva-siggrou-1.mp4

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη που προκλήθηκε έσπασαν κάποια τζάμια και μαύρισε ο τοίχος του κτιρίου, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

To άρθρο Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν τα γκαζάκια στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού και η έκρηξη που ακολουθεί – Βίντεο ντοκουμέντο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr