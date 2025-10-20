Η στιγμή που κλέφτης αρπάζει χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό τουρίστριας: Είχε συλληφθεί ξανά για κλοπή αλλά αφέθηκε ελεύθερος

Δύο χρυσές αλυσίδες τράβηξε από τον λαιμό μιας τουρίστριας ένας άνδρας, τη στιγμή που βρίσκονταν στις αποβάθρες του ηλεκτρικού «Βικτώρια». Η κλοπή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και από την έρευνα αποδείχθηκε πως ο δράστης δεν είναι η πρώτη φορά που κλέβει με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο.

Η κλοπή έγινε την περασμένη Πέμπτη (16.10.2025) στον σταθμό του ηλεκτρικού. Όπως φαίνεται στα πλάνα, η τουρίστρια πλησιάζει τις μπάρες για να χτυπήσει το εισιτήριό της όταν ο δράστης την πλησιάζει με την πρόφαση ότι χρειάζεται οδηγίες. Ενώ η ανυποψίαστη γυναίκα γυρνάει την πλάτη της και πάει να φύγει, ο δράστης βρίσκει την ευκαιρία και τις τραβά τις αλυσίδες από τον λαιμό.

Τρέπεται σε φυγή και η κοπέλα τον κυνηγά ουρλιάζοντας. Παρά τις φωνές της και τον κόσμο που υπήρχε στο σημείο, ο δράστης κατάφερε να γλιτώσει.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Από το βίντεο, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη. Διαπίστωσαν δε, πως στις 12 Οκτωβρίου είχε συλληφθεί μαζί με άλλα 3 μέλη συμμορίας για κλοπές στην Καλλιθέα. Και τότε οι δράστες άρπαζαν τις αλυσίδες από τον λαιμό των θυμάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Λίγες ημέρες μετά ο δράστης απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Η σύλληψή του δεν τον έκανε να φοβηθεί ή να αλλάξει τρόπο ζωής και έτσι ούτε μία εβδομάδα μετά, έκλεψε και την τουρίστρια.