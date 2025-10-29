«Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει ερυθηματώδη λύκο, έχει χάσει πάνω από 30 κιλά» λέει η δικηγόρος της

Σοβαρό πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου που κρατείται στις φυλακές, σύμφωνα με τη δικηγόρο της.

Όπως δήλωσε η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο, με εκφυλιστικές τάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια για τους θανάτους των δύο παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας, ενώ ακόμα δεν έχει διεξαχθεί η δίκη για τον θάνατο του τρίτου παιδιού της, της Τζωρτζίνας.

«Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα. Είμαι εδώ για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή έχει ακουστεί ότι μπορεί να το δημιουργεί η ίδια, με διάφορες δημοσιεύσεις και άρθρα που η ίδια και η υπεράσπισή της κατασκευάζουν ενόψει του Εφετείου. Έχει εξεταστεί από δημόσιο νοσοκομείο, από τον ρευματολόγο της και τον ειδικό ιατρό της», ανέφερε η δικηγόρος της.

«Το σωφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι τιμωρητικό· δεν φυλακίζεται κάποιος για να αποβιώσει μέσα στη φυλακή. Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, αυτό είναι το λιγότερο. Πάσχει από πολύ έντονους πόνους. Κάθε Παρασκευή μεταφέρεται σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, γιατί στη φυλακή δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ζητώ από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Είμαι πεπεισμένη για την αθωότητά της και θα έχουμε ανατροπή στο Εφετείο», επισήμανε.