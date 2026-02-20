Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφτασε υποβασταζόμενη στο Εφετείο στη δίκη για το θάνατο της Ίριδας και της Μαλένας

Γύρω στις 8:30 το πρωί (20/2/2026) έφτασε στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως η Ρούλα Πισπιρίγκου, προκειμένου να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης των θανάτων των δύο παιδιών της, Ίριδας και Μαλένας, σε δεύτερο βαθμό.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου μπήκε στο κτίριο περιβαλλομένη από ισχυρή αστυνομική δύναμη, κρατώντας μπαστούνι και υποβασταζόμενη, ενώ περπατούσε με εμφανή δυσκολία και χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, στις 18 Μαρτίου 2025 το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει την Ρούλα Πισπιρίγκου σε δύο φορές ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τους θανάτους της Ιριδας και της Μαλένας.

Η Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί και για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας την οποία σκότωσε χορηγώντας της κεταμίνη.

Και για τον θάνατο αυτό, η Ρούλα Πισπιρίγκου, αποδέχθηκε από το ΜΟΔ Αθηνών, ότι χορήγησε ισχυρή δόση κεταμίνης στην 9χρονη κόρη της και την εξόντωσε. Στις 12 Ιανουαρίου 2026 θα ξεκινήσει η εξ’ αναβολής δίκη στο Εφετείο για τον θάνατο της Τζωρτζίνας η οποία πήρε εκ νέου αναβολή για τις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι δεν σκότωσε τα παιδιά της.