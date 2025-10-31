Η Πολεμική Αεροπορία στο Σύνταγμα: Στήνει προσομειωτές για F-35 και F-16 – «Ιπτάμενη» εμπειρία

«Καλούμε τους νέους να γνωρίσουν την Πολεμική Αεροπορία», λέει ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης με αφορμή την εκδήλωση με προσομειωτές για F-35 και F-16 στο Σύνταγμα.

Ο Α/ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης επισκέφθηκε τον εκθεσιακό χώρο της Πολεμικής Αεροπορίας στον σταθμό Μετρό «Σύνταγμα», στο πλαίσιο της Εορτής του Προστάτη της ΠΑ.

Μετά την περιήγησή του στα εκθέματα και την επικοινωνία με προσωπικό και επισκέπτες, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με αφορμή την Εορτή του Προστάτη μας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ανοίγουμε την Πολεμική Αεροπορία προς την κοινωνία. Στο ”Σύνταγμα” δίνουμε τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν από κοντά την αποστολή μας, τους ανθρώπους μας και την τεχνολογία που υπηρετούμε».

«Οι προσομοιωτές πτήσης F-16 και F-35, καθώς και οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, προσφέρουν μια ρεαλιστική γεύση του πτητικού έργου και των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων. Θέλουμε ο επισκέπτης να καταλάβει τι σημαίνει επαγγελματισμός, εκπαίδευση και ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο».

«Καλούμε ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες να γνωρίσουν από κοντά τη Σχολή Ικάρων και τη ΣΜΥΑ. Οι πόρτες μας είναι ανοικτές για όσους μοιράζονται τις αξίες της προσφοράς, της πειθαρχίας και της αριστείας».

«Ευχαριστώ το προσωπικό μας που με γνώση και χαμόγελο εξηγεί στο κοινό το έργο της ΠΑ. Η στήριξη των πολιτών μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την αποστολή μας για την προάσπιση της πατρίδας».

Πληροφορίες εκδήλωσης

Εκθεσιακός χώρος σταθμού Μετρό «Σύνταγμα»

Παρασκευή 31/10 έως Κυριακή 2/11/2025, 09:00–21:00 (ελεύθερη είσοδος)

Προσομοιωτές πτήσης F-16 & F-35, VR συσκευές, stand ενημέρωσης Σχολής Ικάρων & ΣΜΥΑ, στατικά εκθέματα κ.ά.

Μουσική της ΠΑ (ζωντανά):

-Παρασκευή 31/10: 12:00–13:00

-Σάββατο 1/11: 20:00–20:45

πηγή: OnAlert.gr / Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς