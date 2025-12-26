Η Παναγιώτα Διαμαντή από τη Φουρνά Ευρυτανίας είναι ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς του κόσμου

Φοβερή καταξίωση για την δασκάλα του χωριού Φουρνά Ευρυτανίας, Παναγιώτα Διαμάντη, η οποία είναι ανάμεσα στους 50 φιναλίστ για το βραβείο Global Teacher Prize, κάτι που την κατατάσσει σε μία από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς σε όλον τον κόσμο για το 2025.

Η ένταξή της στη λίστα του θεσμού που υποστηρίζεται από την UNESCO θεωρείται ιστορική στιγμή για την Ελλάδα καθώς πρώτη φορά διεκδικεί το βραβείο Global Teacher Ελληνίδα δασκάλα από μικρό μονοθέσιο δημοτικό σχολείο. Η εκπαιδευτικός κατάφερε να αναδείξει την Ευρυτανία σε όλον τον κόσμο.

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια με ανάρτησή της στα social media.

«Με μεγάλη τιμή και χαρά ανακοινώθηκε και επίσημα η ένταξή μου στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize του Varkey Foundation, σε συνεργασία με την UNESCO, έναν θεσμό παγκόσμιας εμβέλειας που αξιολογεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς μετά από πολυεπίπεδη διεθνή αξιολόγηση από ανεξάρτητες επιτροπές παγκόσμιου κύρους, με βάση τον παιδαγωγικό αντίκτυπο, την κοινωνική προσφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, Ελληνίδα εκπαιδευτικός από μικρό μονοθέσιο δημοτικό σχολείο συγκαταλέγεται στη λίστα αυτή και αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη να εκπροσωπώ τη χώρα μας διεθνώς», ανέφερε αρχικά.

«Ανάμεσα σε συναδέλφους από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική, από περιοχές εξαιρετικά προηγμένες αλλά και περιοχές όπου η εκπαίδευση δεν είναι αυτονόητο δικαίωμα αλλά καθημερινός αγώνας, συναντώ εκπαιδευτικούς που παράγουν πραγματικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα! Έργα υψηλού επιπέδου και ουσίας που είναι ειλικρινά τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσά τους», έγραψε στην ανάρτησή της.

Πριν λίγες ημέρες, η Παναγιώτα Διαμαντή τιμήθηκε και στα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών που απονεμήθηκαν σε πρόσωπα που ξεχώρισαν με το έργο και το ήθος τους καθώς η δασκάλα κατάφερε να «ζωντανέψει» τη Φουρνά Ευρυτανίας και να δημιουργήσει ένα «κίνημα» επιστροφής στα χωριά της Ελλάδας.