Η οργισμένη αντίδραση της αδερφής του δολοφονημένου ομογενή μετά το “μπλόκο” της έκδοσης Δαλαμάγκα – «Θα μείνει ατιμώρητος»

«Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να καλύπτει εγκληματίες και να αποδώσει δικαιοσύνη», λέει η αδερφή του Γιώργου Γιαννόπουλου στο newsit.gr για τη δολοφονία του, μετά την απόφαση να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλάμαγκας προκειμένου να δικαστεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Η ελληνική δικαιοσύνη στηριζόμενη σε νόμους της χώρα μας που έχουν να κάνουν με τις παραγραφές των αδικημάτων αποφάνθηκε για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στην περίπτωση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος το 1999 δολοφόνησε στο Σίδνεϋ τον 39χρονο Έλληνα ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο και στη συνέχεια έφυγε από την Αυστραλία για να γλιτώσει τη σύλληψη.

Για περισσότερα από 20 χρόνια κυκλοφορούσε στην περιοχή της Αιγιαλείας της Αχαΐας με το όνομα «Αντώνης Τζήμας» χωρίς να έχει ταυτότητα, ΑΦΜ και αλλά απαραίτητα έγγραφα. Όταν συνελήφθη οι αστυνομικοί από τη δακτυλοσκόπηση που του έκαναν προέκυψε ότι πρόκειται για τον διεθνώς καταζητούμενο για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας Τζέιμς Δαλάμαγκα και αμέσως τον οδήγησαν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Ο 56χρονος δικάστηκε και φυλακίστηκε για επτά μήνες για την κατηγορία της πλαστογραφίας, ενώ για την ανθρωποκτονία που φέρεται να έχει κάνει στην Αυστραλία εκκρεμούσε το αίτημα έκδοσης του στην συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο το αδίκημα που έχει διαπράξει στην αλλοδαπή για το ελληνικό δίκαιο έχει παραγραφεί, καθώς έχει περάσει το χρονικό διάστημα των 20 ετών που θεωρούνταν ενεργό.

Έτσι το συμβούλιο εκδόσεων του Εφετείου Πατρών απέρριψε το αίτημα των Αυστραλιανών αρχών με αποτέλεσμα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας να απελευθερωθεί, εκτός απροόπτου σε επτά μήνες που θα λήξει η ποινή του για την πλαστογραφία. Φυσικά όπως λένε δικαστικές πήγες υπάρχει και η προσφυγή των Αυστραλιανών αρχών στον Άρειο Πάγο, ωστόσο θα ήταν σχεδόν ακατόρθωτο να αλλάξει η απόφαση του τμήματος Εκδόσεων του Εφετείου Πατρών.

Την ίδια ώρα, η πλευρά της οικογένειας του θύματος επιμένει ότι η υπόθεση θα πρέπει να κριθεί στην Αυστραλία, όπου –όπως τονίζει– διαπράχθηκε το έγκλημα. Μιλώντας στο newsit.gr η αδερφή του Γιώργου Γιαννόπουλου, Τούλα, δηλώνει την οργή της οικογένειας αλλά και το γεγονός ότι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας θα παραμείνει ατιμώρητος. «Για ποιον λόγο να δικαστεί στην Ελλάδα ο Δαλαμάγκας; Αφού το έγκλημα το διέπραξε στην Αυστραλία και οι δύο είναι γεννημένοι στην Αυστραλία, δεν είναι Έλληνες, είναι Αυστραλοί πολίτες. Οι ελληνικές αρχές, το καλύτερο που μπορούν να κάνουν, είναι να τον στείλουν να δικαστεί εκεί. Η Ελλάδα με την Αυστραλία έχουν κάνει σύμβαση για να τους στέλνουν πίσω – αυτή η σύμβαση υπογράφηκε το 1991», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ίδια εκφράζει έντονη ανησυχία για τη μελλοντικής αποφυλάκισης του κατηγορούμενου, σημειώνοντας πως δεν θα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία. «Εμείς περιμένουμε η Ελλάδα να κάνει το σωστό και όχι να καλύπτει εγκληματίες τόσα χρόνια. Και μετά τι θα γίνει; Θα τον βάλουν μέσα για 2 με 2,5 χρόνια και μετά τι; Θα κυκλοφορεί έξω στην κοινωνία; Τι θα τον κάνει η Ελλάδα αυτόν; Ποιος θα τον πλησιάσει; Τι έχει κάνει αυτός για την Ελλάδα; Όλο αυτό μου προκαλεί οργή», τονίζει.

«Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος»

Η ίδια αφήνει αιχμές και για τον τρόπο ζωής του κατηγορούμενου στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε φορολογική ή επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα.

«Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Πώς γίνεται αυτός, ένας Έλληνας πολίτης που έχει ζήσει δόλια κρυμμένος στην Ελλάδα, να μην έχει αποδείξει τίποτα στην Ελλάδα; Καμία φορολογία, τίποτα. Και η Ελλάδα θέλει να κρατήσει αυτόν τον πολίτη-πρότυπο που είναι ντροπή», αναφέρει και καταλήγοντας τονίζει: «Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει τους νόμους της και να σταματήσει να κρύβει εγκληματίες».