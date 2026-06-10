Η νέα εποχή του athleisure: Πώς αλλάζει το retail και την καθημερινότητά μας

Υπήρξε μια εποχή που τα sneakers περιορίζονταν στο γυμναστήριο, το γήπεδο ή το τρέξιμο. Σήμερα όμως, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, της προσωπικής ταυτότητας και του τρόπου με τον οποίο κινούμαστε, εργαζόμαστε, ταξιδεύουμε και εκφραζόμαστε.

Το athleisure έχει εξελιχθεί από μία απλή τάση της μόδας σε έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής, όπου η άνεση συναντά το στιλ και το αθλητικό ντύσιμο περνά από τα γήπεδα στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, στο γραφείο, στις αίθουσες του πανεπιστήμιου και στη βραδινή έξοδο. Hoodies, φόρμες και retro running sneakers αποτελούν πια σύμβολα της σύγχρονης κουλτούρας που φέρνει πιο κοντά τον αθλητισμό, τη μουσική, το streetwear, το design και τη νέα γενιά καταναλωτών.

Παράλληλα, ο αθλητισμός αποκτά ολοένα και πιο κεντρική θέση στη ζωή μας, όχι μόνο ως άσκηση, αλλά ως στάση ζωής, με το wellness, τη διαρκή κίνηση και την ανάγκη για πρακτικότητα, να διαμορφώνουν εντελώς νέες απαιτήσεις στο retail.

Ακριβώς πάνω σε αυτή τη μετατόπιση χτίζει τη στρατηγική του ο Όμιλος Fourlis μέσω της Foot Locker, επενδύοντας σε ένα brand που βρίσκεται στον πυρήνα της athleisure κουλτούρας. Για τον Όμιλο Fourlis η Foot Locker δεν αποτελεί απλά μια εμπορική δραστηριότητα, αλλά ένα brand με ισχυρή δυναμική ανάπτυξης και σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο retail οικοσύστημα που διαμορφώνει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ένα brand με ρόλο growth engine

Η συνεργασία Fourlis – Foot Locker αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τον Όμιλο, καθώς τον τοποθετεί δυναμικά σε μια κατηγορία με υψηλή προοπτική ανάπτυξης. Ο Όμιλος διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης της Foot Locker σε οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Σλοβενία, Κροατία, Μαυροβούνιο και Βοσνία & Ερζεγοβίνη.

Σε μια περιοχή όπου το athleisure κερδίζει συνεχώς έδαφος, η Foot Locker ενισχύει τη θέση του Ομίλου Fourlis σε μια αγορά που εξελίσσεται ταχύτατα και δημιουργεί νέες ευκαιρίες τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό retail.

Η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την επέκταση του δικτύου καταστημάτων, την ενίσχυση του omnichannel και του e-commerce, καθώς και την επένδυση στο brand και στο community engagement.

Ταχεία ανάπτυξη δικτύου και νέα σημεία παρουσίας

Η ανάπτυξη της Foot Locker στην περιοχή επιταχύνεται σταθερά. Από τον Ιούνιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά νέα ανοίγματα και λανσαρίσματα, μεταξύ των οποίων νέο κατάστημα στο Ιάσιο της Ρουμανίας, νέα καταστήματα στη Λάρισα και στο Ηράκλειο Κρήτης, λανσάρισμα e-shop στη Ρουμανία, νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι με το Reimagined concept, λανσάρισμα e-shop στη Βουλγαρία, νέο κατάστημα στην Πάτρα και τον Βόλο, καθώς και νέο κατάστημα στη Βουλγαρία.

Σήμερα, το brand διαθέτει 16 καταστήματα συνολικά: 8 στην Ελλάδα, 4 στη Ρουμανία και 4 στη Βουλγαρία, ενώ έχει πλέον ενεργή e-commerce παρουσία και στις τρεις χώρες. Την ίδια στιγμή, νέα ανοίγματα έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα σε Λαμία και Γλυφάδα με στόχο περίπου 10 νέα καταστήματα τον χρόνο.

Συνέργειες, κλίμακα και λειτουργική αποτελεσματικότητα

Η ανάπτυξη της Foot Locker συνδέεται με τον ευρύτερο μετασχηματισμό του Ομίλου Fourlis προς ένα πιο κεντρικοποιημένο, ευέλικτο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας. Η αξιοποίηση κοινών υποδομών στο supply chain, το e-commerce και τα ψηφιακά συστήματα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη και πιο συνεκτική εμπειρία σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται το brand.

Επένδυση στη νέα γενιά καταναλωτών

Η Foot Locker απευθύνεται σε ένα κοινό που αναζητά brands με χαρακτήρα, αυθεντικότητα και προϊόντα που εκφράζουν το προσωπικό στιλ.

Για αυτό και το community building βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής του Ομίλου με έμφαση στη sneaker κουλτούρα, το streetwear και τη σύνδεση με τη νέα γενιά καταναλωτών.

Όπως σημειώνει ο κύριος Βαγγέλης Μπάτρης, Διευθύνων Σύμβουλος της SPORTSWEAR MARKET: «Η Foot Locker δεν είναι απλώς μια επέκταση του δικτύου μας στο sports retail. Είναι ένα brand που μας επιτρέπει να χτίσουμε scale, relevance και omnichannel εμπειρία σε μια κατηγορία με ισχυρή δυναμική. Μέσα από τα νέα καταστήματα, τα e-shops και το Reimagined concept, επενδύουμε σε ένα μοντέλο που συνδέει προϊόν, τεχνολογία και sneaker culture, ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου Fourlis στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος Fourlis επενδύει στη Foot Locker με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος που συνδυάζει τη δυναμική ενός μεγάλου διεθνούς brand με βαθιά γνώση της νέας καταναλωτικής κουλτούρας και των σύγχρονων retail εμπειριών.