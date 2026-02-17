Η Μαρίνα Σταυράκη είχε πέσει θύμα ληστείας άλλες 2 φορές: Της «άρπαξαν» το Rolex από το χέρι και έφυγαν με λεία 34.000 ευρώ

Μετρητά και χρυσαφικά αξίας 34.000 ευρώ άρπαξαν οι ληστές από το σπίτι της Μαρίνας Σταυράκη, υπό την απειλή μαχαιριού. Οι δράστες φέρεται να μπήκαν από την πίσω αυλή του σπιτιού έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες, full face και γάντια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Live News», οι δράστες που έφτασαν στο σημείο ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (12.02.2026) με λευκό σκούτερ, πήδηξαν τη μάντρα και μπήκαν στο εσωτερικό της μεζονέτας σπάζοντας το παράθυρο της κουζίνας. Αφού παραβίασαν τα ρολά και έσπασαν το τζάμι της κουζίνας που βρίσκεται στο ισόγειο της μεζονέτας, κινήθηκαν προς τον πρώτο όροφο και συγκεκριμένα στο υπνοδωμάτιο της Μαρίνας Σταυράκη.

Την έπιασαν κυριολεκτικά στον ύπνο, αφού Μαρίνα Σταυράκη είδε ξαφνικά μπροστά της δύο κουκουλοφόρους να την απειλούν με μαχαίρι και να την εξαναγκάζουν να απενεργοποιήσει τον συναγερμό. Στη συνέχεια, της άρπαξαν το ρολόι από τον καρπό του χεριού της και τους παρακολουθούσε αποσβολωμένη να κάνουν «φύλλο και φτερό» όλα τα δωμάτια.

Αφαίρεσαν από το χέρι της ένα ρολόι ROLEX και αφού ερεύνησαν τους χώρους του υπνοδωματίου, αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας 31.000 ευρώ και το πορτοφόλι της το οποίο είχε την ταυτότητα και την τραπεζική της κάρτα.

Οι δράστες παρέμειναν μέσα στη μεζονέτα για 45 ολόκληρα λεπτά. Άρπαζαν ό,τι χρυσαφικό και αντικείμενο αξίας έβρισκαν μπροστά τους ώσπου ανακάλυψαν το χρηματοκιβώτιο στην ντουλάπα του δωματίου. Την ανάγκασαν να πληκτρολογήσει τον κωδικό και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ. 45 λεπτά αργότερα κάμερα γειτονικού σπιτιού κατέγραψε τους δράστες να φεύγουν ανενόχλητοι, με τη λεία τους να αγγίζει τις 34.000 ευρώ.

Η Μαρίνα Σταυράκη βρίσκεται ακόμη σε σοκ και δεν μπορεί να πιστέψει πως έπεσε θύμα ληστείας για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 8μηνο. Την πρώτη φορά την είχαν κλέψει λίγες ημέρες αφότου είχε μετακομίσει στο νέο της σπίτι στην Γλυφάδα.

Στο ίδιο σπίτι, 8 μήνες μετά, όχι μόνο έζησε τον ίδιο εφιάλτη αλλά ήρθε και πρόσωπο με πρόσωπο με τους ληστές. Τον Μάιο του 2022 ληστές είχαν μπει και στο εξοχικό της σπίτι στη Μύκονο, με τη λεία των δραστών να εκτιμάται στα 12.000 ευρώ.