Η Μαρίνα Σταυράκη για τη ληστεία στο σπίτι της στη Γλυφάδα: Εύχομαι κανείς να μην περάσει τέτοιες στιγμές

Η Μαρίνα Σταυράκη παραχώρησε τις πρώτες δηλώσεις της, μετά τη ληστεία που έζησε μέσα στο σπίτι της στη Γλυφάδα, τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου. Η φιλόλογος έκανε λόγο στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, για ένα πολύ σκληρό γεγονός και ευχήθηκε να μην βρεθεί κανείς άλλος στη δική της θέση.

Εκείνη τη νύχτα η Μαρίνα Σταυράκη βρέθηκε απέναντι σε δύο κουκουλοφόρους, οι οποίοι την απείλησαν με μαχαίρι, για να βουτήξουν χρήματα και αντικείμενα αξίας από το σπίτι της, στην Γλυφάδα. Η ληστεία διήρκησε περίπου 40 λεπτά, όπως προέκυψε από το βίντεο ντοκουμέντο, με την είσοδο και την έξοδο των δραστών.

«Εντάξει ήταν ένα πολύ σκληρό γεγονός, εύχομαι κανείς να μην περάσει τέτοιες στιγμές. Θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο συζήτησης όσον αφορά την εγκληματικότητα και την προστασία που παρέχει το κράτος στον πολίτη» είπε αρχικά η Μαρίνα Σταυράκη.

«Προχωράμε, είμαι καλά, πάντα αντλώ δύναμη και αισιοδοξία, και κάθε δυσκολία προσπαθώ να την αντιπαρέρχομαι. Τώρα μπαίνουμε σε περίοδο περισυλλογής», συμπλήρωσε χωρίς να θέλει να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες για τη ληστεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη ληστεία η Μαρίνα Σταυράκη ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της. Εγκαταστάθηκαν σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, κάμερες υψηλής ευκρίνειας και ενισχυμένοι μηχανισμοί συναγερμού, ενώ υπάρχει ακόμα και φυσική παρουσία security όλο το 24ωρο, που ελέγχουν κάθε είσοδο και κάθε επισκέπτη.

Μέχρι στιγμής οι δύο δράστες δεν έχουν εντοπιστεί, παρά τις έρευνες. Οι αξιωματικοί της αστυνομίας έχουν συλλέξει εικόνες από κάμερες ασφαλείας, που δείχνουν τη διαδρομή των ληστών πριν και μετά το χτύπημα.

Η Μαρίνα Σταυράκη βρίσκεται ακόμη σε σοκ καθώς έπεσε θύμα ληστείας για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 8μηνο. Την πρώτη φορά την είχαν κλέψει λίγες ημέρες αφότου είχε μετακομίσει στο νέο της σπίτι στην Γλυφάδα.

Στο ίδιο σπίτι, 8 μήνες μετά, όχι μόνο έζησε τον ίδιο εφιάλτη αλλά ήρθε και πρόσωπο με πρόσωπο με τους ληστές. Τον Μάιο του 2022 ληστές είχαν μπει και στο εξοχικό της σπίτι στη Μύκονο, με τη λεία των δραστών να εκτιμάται στα 12.000 ευρώ.