Η Μαρία Καρυστιανού για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στον Άγνωστο Στρατιώτη: Το μνημείο είναι ζωντανή υπενθύμιση θυσίας και ευθύνης

Ένα βαθιά συμβολικό μήνυμα στέλνει η Μαρία Καρυστιανού προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα παρελάσουν την Τρίτη (28.10.2025) στο Σύνταγμα για την 28η Οκτωβρίου.

Με ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter), η Μαρία Καρυστιανού αναφέρεται στο αληθινό νόημα της 85ης επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, του βροντερού «Όχι» στους Ιταλούς του Μπενίτο Μουσολίνι και τη σημασία της για το σήμερα.

«Η ιερή επέτειος του ΟΧΙ μας διδάσκει όλους να αφήσουμε τη σιωπή και να αρθρώσουμε δυνατή και καθαρή φωνή», αναφέρει στο μήνυμά της, τονίζοντας ότι «πρέπει να πούμε ένα νέο, ηχηρό ΟΧΙ στην ισοπέδωση της χώρας μας από όσους καταχρώνται την εξουσία τους».

Απευθυνόμενη στους μαθητές που θα παρελάσουν την Τρίτη μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, η Μαρία Καρυστιανού τούς κάλεσε να θυμηθούν «ότι το μνημείο αυτό δεν είναι απλώς σύμβολο του παρελθόντος, αλλά ζωντανή υπενθύμιση θυσίας και ευθύνης».

«Όταν, παιδιά μου, στρέψετε το κεφάλι και το βλέμμα σας προς το ιερό αυτό Μνημείο, να θυμάστε ότι πλάι στις επιγραφές που θυμίζουν τις ηρωικές μάχες, είναι γραμμένα και 57 ονόματα. Δεν ήταν στρατιώτες – κάποιοι δεν πρόλαβαν καν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Χάθηκαν επιστρέφοντας στα πανεπιστήμια, στους δικούς τους. Γιατί στις μέρες μας είναι ηρωική πράξη το να μπαίνεις στο δημόσιο τρένο, ηρωική πράξη το να ζητάς δικαιοσύνη», τόνισε.

Η Μαρία Καρυστιανού επεσήμανε ότι η αληθινή τιμή προς την πατρίδα δεν βρίσκεται «στις κενές και υποκριτικές δηλώσεις, αλλά στην ευθύνη, τη λογοδοσία, την αξιοπρέπεια, την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη». Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Αύριο στην παρέλασή σας, θα σας συνοδεύουν και οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα όλων μας ενάντια στους σημερινούς εχθρούς της χώρας μας, που την έχουν βουλιάξει, στον βούρκο, στη σήψη και τη διαφθορά. Αύριο η παρέλασή σας δεν είναι μόνο για τις γενιές που πέρασαν, αλλά και για τη δική σας γενιά, και για όσες έπονται, για αυτές που τους οφείλουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο».

— Maria Karystianou (@mkaristianou) October 27, 2025

«Η ιερή επέτειος του ΟΧΙ μας διδάσκει όλους, να αφήσουμε τη σιωπή και να αρθρώσουμε δυνατή και καθαρή φωνή!!

Να πούμε ηχηρό ΟΧΙ στην ισοπέδωση της χώρας μας απ’ όσους μας συνθλίβουν καταχρώμενοι την εξουσία τους!

Αύριο αγαπητοί μαθητές, θα παρελάσετε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν σε πόλεμο ζοφερό.

Όταν παιδιά μου στρέψετε το κεφάλι και το βλέμμα σας στην κατεύθυνση του ιερού αυτού Μνημείου, να θυμάστε ότι μπροστά στον ένδοξο πολεμιστή, πλάι στις επιγραφές που θυμίζουν τις ηρωικές μάχες είναι γραμμένα και 57 ονόματα. Δεν ήταν στρατιώτες (κάποιοι από αυτούς δεν προλάβαν…).

Χάθηκαν ενώ επέστρεφαν στα πανεπιστήμια, στα σπίτια, στους δικούς τους. Γιατί στις μέρες μας είναι ηρωική πράξη, το να μπαίνεις στο δημόσιο τραίνο. Γιατί στις μέρες μας είναι ηρωική πράξη, το να ζητάς δικαιοσύνη.

Και στην παρέλασή σας αυτή, να θυμάστε ότι αληθινή τιμή στην πατρίδα, δεν είναι οι κενές και υποκριτικές βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά η αληθινή αγάπη για την Ελλάδα και τους Έλληνες, η ευθύνη, η λογοδοσία, η αξιοπρέπεια, η αξιοκρατία και η δικαιοσύνη.

Αύριο στην παρέλασή σας, θα σας συνοδεύουν και οι 57 ψυχές που καθοδηγούν το ΟΧΙ του αγώνα όλων μας ενάντια στους σημερινούς εχθρούς της χώρας μας, που την έχουν βουλιάξει , στον βούρκο, στη σήψη και τη διαφθορά.

Αύριο η παρέλασή σας δεν είναι μόνο για τις γενιές που πέρασαν, αλλά και για τη δική σας γενιά, και για όσες έπονται, για αυτές που τους οφείλουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο», καταλήγει στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.