Η μαγεία των Χριστουγέννων μεταμορφώνεται σε εμπειρία με την υπογραφή της GRECOTEL

Τα Χριστούγεννα έχουν μια μοναδική δύναμη: μετατρέπουν τη προσμονή του ταξιδιού και την προσμονή της διαδρομής σε κάτι λαμπερό, σχεδόν παραμυθένιο.

Αυτή είναι η εποχή του χρόνου κατά την οποία αναζητάμε όχι απλώς έναν προορισμό απόδρασης, αλλά μια συνολικότερη εμπειρία που θα μας κάνει να νιώσουμε ότι ο χρόνος επιβραδύνει και πως εμείς είμαστε επιτέλους ελεύθεροι να χαλαρώσουμε πραγματικά παρέα με τους αγαπημένους μας. Αυτή είναι η ευκαιρία να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ζήσει κάτι διαφορετικό, πιο ζεστό και, σίγουρα, πολύ – πολύ ξεχωριστό.

Μέσα σε αυτό το παραμυθένιο σκηνικό, κάποια από τα ωραιότερα ξενοδοχεία της χώρας μας φορούν τα γιορτινά τους και αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μεταμορφώνονται σε χώρους γιορτής, εκεί όπου η χριστουγεννιάτικη εμπειρία δεν έχει απλά να κάνει με την όμορφη διακόσμηση, αλλά με κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Εκεί είναι που τα υπέροχα αρώματα, τα λαμπερά φώτα, τα πλατιά χαμόγελα και η ασύγκριτη φιλοξενία έχουν την τιμητική τους. Ενώνονται όλα μαζί σε ένα μόνο πρόσωπο προκειμένου να δημιουργήσουν την αίσθηση θαλπωρής και ζεστασιάς που όλοι λαχταρούμε αυτές τις ημέρες.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο απαράμιλλης χριστουγεννιάτικης μαγείας, η Grecotel ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη. Γιατί στα ξενοδοχεία της το όνειρο γίνεται πάντα πραγματικότητα και μετατρέπεται σε κάτι πολύ πιο σημαντικό από μία απλή λεπτομέρεια πολυτέλειας στο κάδρο των Χριστουγέννων μας. Γίνεται κάτι απόλυτα δικό μας, κάτι που μας κάνει κάθε στιγμή να νιώθουμε πως είμαστε «σαν στο σπίτι μας».

Κι αυτό γιατί κάθε διαμονή στα ξενοδοχεία της Grecotel δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό κομμάτι του ταξιδιού μας, αλλά είναι από μόνη της χαρά ισάξια με αυτή που μας προσφέρει ο ίδιος ο προορισμός. Κι έτσι, κάθε χώρος μέσα στον οποίο θα περπατήσουμε, θα καθίσουμε και θα χαρούμε τα φετινά Χριστούγεννα αποκτά διαφορετική έννοια κάθε δωμάτιο μέσα στο οποίο θα μείνουμε μετατρέπεται σε ένα αληθινό χειμερινό καταφύγιο, κάθε γεύμα που θα δοκιμάσουμε είναι και ένα διαφορετικό ταξίδι σε μία άλλη πλευρά της Ελλάδας, μίας Ελλάδας που είναι το ίδιο γοητευτική τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.

Εκεί ακριβώς είναι που η αυθεντική ελληνική φιλοξενία συναντά την κομψότητα των εορτών και μία μοναδική εμπειρία ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας.

Grecotel Egnatia: Χριστούγεννα με θέα τα νερά του Θρακικού Κόλπο

Στο Egnatia, τα Χριστούγεννα αγκαλιάζουν τις παραδόσεις της βόρειας Ελλάδας και μία αίσθηση γαλήνης «τρυπώνει» μέσα μας από την πρώτη κι όλας στιγμή που περνάμε την επιβλητική του είσοδο. Η τοποθεσία του ξενοδοχείου, ανάμεσα στους καταπράσινους κήπους και το γαλάζιο της θάλασσας που απλώνεται μπροστά, αναδεικνύει μοναδικά το φυσικό τοπίο.

Από την άλλη, οι εσωτερικοί χώροι του ξενοδοχείου αποτελούν τον ορισμό της σπιτικής θαλπωρής: εκλεπτυσμένες πινελιές, αστραφτερό φως που διαχέεται από αμέτρητα λαμπάκια και ατμόσφαιρα που αποπνέει διακριτική πολυτέλεια. Την ίδια στιγμή, τα δωμάτια και οι σουίτες του ξενοδοχείου ξεχωρίζουν για τη γήινη αισθητική τους, προσφέροντας έναν ιδανικό χώρο χαλάρωσης.

Όσο για τη γαστρονομική εμπειρία τουEgnatia, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου θα έχουμε την ευκαιρία να γευτούμε παραδοσιακές θρακιώτικες συνταγές, καθώς και δημιουργίες που βασίζονται στην ιστορία του τόπου αλλά συνομιλούν παράλληλα με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα.

Κι όταν πια η μέρα φτάνει στο τέλος της, το lobby βυθίζεται σε μία κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα που φέρνει στο μυαλό μας απόδραση σε κάποιο σαλέ της κεντρικής Ευρώπης. Όταν τα Χριστούγεννα μοιάζουν να φωλιάζουν παντού γύρω μας οι γιορτές στο Egnatia ξεκινούν.

Grecotel Larissa Imperial: Χριστουγεννιάτικη κομψότητα στην καρδιά της Θεσσαλίας

Στο Larissa Imperial η πολυτέλεια εκφράζεται μέσα από την κομψότητα και την αστική γοητεία. Κάθε Δεκέμβρη το ξενοδοχείο μεταμορφώνεται σε ένα αριστοκρατικό καταφύγιο όπου η γιορτινή ατμόσφαιρα απλώνεται παντού γύρω μας με φινέτσα και υψηλή αισθητική. Το lobby του ξενοδοχείου αστράφτει με την επιβλητικότητα ενός μοντέρνου αρχοντικού, τη στιγμή που όλοι οι χώροι αναδίδουν το πνεύμα των γιορτών.

Τα δωμάτια του ξενοδοχείου ντύνονται με ζεστά, πολυτελή υφάσματα και λούζονται με έναν πανέμορφο φωτισμό που δημιουργεί μία αίσθηση ιδιωτικής χαλάρωσης. Εδώ η χαρά της διαμονής αποκτά κινηματογραφική φωτογένεια και λάμψη ενώ οι μέρες και οι νύχτες μας στη Λάρισα αποπνέουν κοσμοπολίτικο αέρα και αύρα από μία άλλη εποχή.

Μαζί με όλα αυτά το εστιατόριο του Larissa Imperial ετοιμάζεται να σερβίρει στους επισκέπτες κορυφαία μενού τα οποία αναδεικνύουν τη μαγειρική παράδοση του τόπου, αλλά και ευφάνταστες δημιουργίες εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας.

Στο Larissa Imperial η σύγχρονη πολυτέλεια τυλίγεται με τον μανδύα της χριστουγεννιάτικης αρμονίας, σε μία ατμόσφαιρα αρκετή να γεμίσει κάθε επισκέπτη με μία αίσθηση ελπίδας και ομορφιάς.

Γιατί Χριστούγεννα στην Grecotel σημαίνει πάνω απ’ όλα επαφή με το όνειρο. Μία εμπειρία μοναδική που μας επιτρέπει να ζήσουμε στο έπακρο την πιο ουσιαστική πλευρά της λάμψης αυτών των ημερών και μας υπενθυμίζει πως η Ελλάδα δεν είναι μαγική και πανέμορφη μόνο κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού αλλά και κάτω από τα φώτα των γιορτών.

