«Η Μάρω Κοντού ήταν λεβέντισσα και αισθάνομαι τιμή που έπαιξα μαζί της», λέει η Λυδία Κονιόρδου

Με υπέροχα λόγια, θαυμασμού και αγάπης μίλησε στο Ertnews για την Μάρω Κοντού η Λυδία Κονιόρδου η οποία συνεργάστηκε με την σπουδαία ηθοποιό στην τελευταία της δουλειά στη «Γη της Ελιάς».

«Αισθάνομαι μεγάλη θλίψη που χάσαμε τη Μάρω Κοντού», είπε η Λυδία Κονιόρδου στο άκουσμα του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού στα 92 της χρόνια.

«Είχα την τιμή και την χαρά να δουλέψω μαζί της τα τελευταία 5 χρόνια στη «Γη της Ελιάς». «Τι να πω γι’ αυτή τη γυναίκα. Μεγάλωσα κι εγώ με τις ταινίες της. Όταν τη γνώρισα, γνώρισα μια λεβέντισσα γυναίκα, μια γυναίκα που δεν μασούσε τα λόγια της και δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω. Έπαιρνα μαθήματα από αυτήν για το πως παίζει κανείς μπροστά από την κάμερα και μάθαινα ήθος και συναδελφική γενναιοδωρία. Έξυπνο πνεύμα, ήταν όλα ζεστά και χαλαρά», είπε ακόμα.

Και κατέληξε: «Ήμασταν το τρίο. Η Μάρω Κοντού, η Άντζελα Γκερέκου κι εγώ (σ.σ. είχαν συγγενική σχέση στο σήριαλ «Η Γη της Ελιάς»). Ήρθε μόνο μια φορά στην Κύπρο γιατί την κούραζαν οι μετακινήσεις».

«Ήταν τόσο επαγγελματικά άψογη και πάντα έτοιμη και ήξερε τα λόγια της. Ήταν παράδειγμα για τους νεότερους. Παράδειγμα επαγγελματισμού και συναδελφικότητας. Αισθάνομαι τιμή που έπαιξα μαζί της τα τελευταία της χρόνια».