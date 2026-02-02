Η «λαμπερή» πρεμιέρα της «Melania» – Οικοδέσποινα η Κίμπερλι Γκλιφόιλ, ποιοι παρευρέθηκαν στο Κέντρο Αθηνών

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, χθες (1/2/2026), η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της «Melania» στο Κέντρο Αθηνών διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία πολλών ανθρώπων του πολιτικού, επιχειρηματικού και πολιτιστικού χώρου και με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να εκτελεί χρέη οικοδεσπότη.

Η επίσημη προβολή του «αυτοβιογραφικού» ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, μιας και η ταινία δεν θα προβληθεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, έλαβε χώρα με προσωπική πρωτοβουλία της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία, κάλεσε πολλούς «φίλους» της για να απολαύσουν μαζί την πρεμιέρα.

Προσερχόμενη, μάλιστα, στο Κέντρο Αθηνών, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο έλευσης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα, καθώς απάντησε σε ερωτήσεις πως «ελπίζω να έρθει (η Μελάνια). Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».

Καλεσμένοι ήταν πολλοί γνωστοί του πολιτικού, επιχειρηματικού και μουσικού χώρου, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την γυναίκα του, Αλεξάνδρα Νίκα, να έχουν ρόλο οικοδεσπότη δίπλα στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Κάποιοι από τους καλεσμένους ήταν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του Λένα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η βουλευτής της ΝΔ Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, οι εφοπλιστές Πάρης Δράγνης και Βίλλυ Παναγιωτίδης, η Κατερίνα Παναγοπούλου, η Μιράντα Πατέρα, η Μαριέττα Χρουσαλά και διάφοροι άλλοι όπως θα δείτε παρακάτω στις φωτογραφίες.

Τέλος, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφερόμενη στην ταινία, μίλησε την εμπορική της επιτυχία: «Είναι αγαπημένη μου φίλη, οι γιοι μας είναι φίλοι και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα δείτε αυτή την ταινία απόψε επειδή είναι φανταστική, και είμαι τόσο περήφανη για αυτήν που καταρρίπτει τα ρεκόρ. Τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό είναι το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ποτέ πρεμιέρα».

«Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική πρώτη κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική πρώτη κυρία που είχαμε στις ΗΠΑ» είπε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.