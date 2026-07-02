Η λαμπερή εκδήλωση με 3.000 καλεσμένους στο «Σταύρος Νιάρχος» για τα 250 χρόνια Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

250 χρόνια συμπληρώνονται από την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, διοργάνωσε την πιο λαμπερή εκδήλωση η οποία μάλιστα, δεν έγινε στους χώρους της ως συνήθως αλλά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

3.000 προσκλήσεις εστάλησαν για τη μεγάλη βραδιά, για την Ημέρα Ανεξαρτησία των ΗΠΑ, με εκπροσώπους της πολιτικής, πολιτειακής και θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας να δίνουν το παρών, αλλά και ανθρώπους από τον χώρο των επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση βρίσκονται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα» Μαρία Καρυστιανού και άλλοι.

Χρόνια Πολλά στις ΗΠΑ για τα γενέθλια των 250 χρόνων τους! Στην μεγάλη Δημοκρατία της Δύσης χρωστάμε πολλά. Σήμερα στο «Σταύρος Νιάρχος» η εορτή τους @USAmbassadorGR @USEmbassyAthens pic.twitter.com/PbqZ5QkxW6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 2, 2026



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Ένας ειδικός χώρος έχει διαμορφωθεί για την εκδήλωση, μέσα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το συγκρότημα Restless Road να πλαισιώνει μουσικά τη βραδιά.