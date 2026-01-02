Ελλάδα

Η Λήμνος ντυμένη στα λευκά: Η δορυφορική εικόνα που θυμίζει Αρκτικό Kύκλο

Η Λήμνος ντυμένη στα λευκά: Η δορυφορική εικόνα που θυμίζει Αρκτικό Kύκλο

Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του Βόρειου Αιγαίου από το βράδυ έως το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς του 2026. Η Λήμνος βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων με τις εικόνες από το χιόνι στο νησί να είναι εντυπωσιακές.

Η δορυφορική εικόνα, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνει την εντυπωσιακή εικόνα της κατάλευκης Λήμνου, η οποία θυμίζει σκηνές από τον Αρκτικό Κύκλο καθώς επικράτησε χιονοκάλυψη στο 100% του νησιού.

Από τα πιο απομακρυσμένα χωριά μέχρι το κέντρο της πόλης, η Λήμνος υποδέχθηκε τη νέα χρονιά ντυμένη στα λευκά. Το χιόνι άλλαξε εντελώς το τοπίο και οι εικόνες από το νησί δεν άργησαν να κατακλύσουν τα κοινωνικά δίκτυα, με στιγμιότυπα και βίντεο που κατέγραφαν τη χειμωνιάτικη ομορφιά από κάθε γωνιά.

Δορυφορική εικόνα Λήμνου
Δορυφορική εικόνα της Λήμνου καλυμμένη με χιόνι / Meteo

Η χιονισμένη Πρωτοχρονιά έβγαλε μικρούς και μεγάλους έξω από τα σπίτια τους. Γέλια, παιχνίδια στο χιόνι και χιονάνθρωποι έδωσαν τον τόνο της ημέρας, δημιουργώντας αναμνήσεις που δύσκολα θα ξεχαστούν.

Χιόνια στα νησιάΧιόνια στα νησιά
Χιόνια στη Λήμνο / Forecast Weather Greece
ΛήμνοςΛήμνος
Εντυπωσιακή εικόνα από τη χιονισμένη Μύρινα / limnoslive

Παράλληλα, ο Δήμος Λήμνου ενημέρωσε τους πολίτες ότι, εξαιτίας του παγετού που αναμένεται να επικρατήσει την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, οι δημοτικές υπηρεσίες θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μετά τις 9 το πρωί.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα