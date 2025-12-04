Η κακοκαιρία Byron «σφυροκοπά» την χώρα: Πως θα κινηθεί τις επόμενες ώρες, μαζικά μηνύματα από το 112

Στην καρδιά της κακοκαιρίας «Byron» βρίσκεται η Αττική και ολόκληρη η χώρα, με το φαινόμενο να μην υποχωρεί ακόμα και να δυσκολεύει ιδιαίτερα τις μετακινήσεις λόγω του μεγάλου όγκου νερού που πέφτει εδώ και ώρες.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το ξέσπασμα του καιρού με βροχές και καταιγίδες, θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρό και δυνητικά επικίνδυνο στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Συγκεκριμένα, για την Παρασκευή (5/12/25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην κεντρική Μακεδονία

Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα βορειοδυτικά…

Με μήνυμα του 112 που «χτύπησε» λίγο πριν τις 20.00 το βράδυ της Πέμπτης (4/12/25) έφτασε προειδοποίηση στους κατοίκους της Αττικής για έντονα καιρικά φαινόμενα, κατά διαστήματα, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής (5/12/25) ενώ έγινε σύσταση να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδείξουν προσοχή στους υπόγειους χώρους.

Ακολούθησε αντίστοιχη προειδοποίηση για την Μαγνησία, τη Λάρισα, τις Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα αλλά και την Εύβοια.

Αργά το βράδυ ένα νέο κύμα με έντονη βροχή χτύπησε την Αττική, δίνοντας το στίγμα για τις ώρες που θα ακολουθήσουν… Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν και τα προβλήματα που καταγράφηκαν, μέσα από το live που έκανε του newsit.gr



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/syggrou.mp4

Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 5/12/25

Γενικά χαρακτηριστικά

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα), τα Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 και στη Θράκη τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία και Θεσσαλονίκη) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 και στη Θράκη έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νότια τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από τις πρωινές ώρες βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από Χίο και νοτιότερα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα νότια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στα νότια και ανατολικά τμήματα μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από δυτικές 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο (6/12/25) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.