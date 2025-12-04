Η κακοκαιρία Byron «πνίγει» την χώρα: Δεκάδες επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στην Ανατολική Μάνη – Σε κόκκινο συναγερμό 8 περιφέρειες

Με την κακοκαιρία Byron να έχει «βυθίσει» τη χώρα τις τελευταίες ώρες (4/12/2025), από την Μακεδονία μέχρι και την Κρήτη ενώ το 112 έχει στείλει μήνυμα στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης και του δήμου Ευρώτα για να τους προειδοποιήσει να είναι προσεκτικοί εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης 8 περιφέρειες ενώ, η προειδοποίηση ισχύει και για την Αττική.

Έκτακτη σύσκεψη έχει πραγματοποιηθεί εξαιτίας της κακοκαιρίας με τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ανακοινώθηκε μάλιστα πριν λίγο ότι αύριο Παρασκευή θα είναι κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής.

Συγκεκριμένα οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί

Έντονα φαινόμενα σημειώνονται στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ αναμένονται ισχυρές βροχές στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Και η Αττική μάλιστα θα έρθει αντιμέτωπη σήμερα το βράδυ με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Στο κόκκινο τα φαινόμενα και αύριο Παρασκευή

Αύριο, Παρασκευή, ο κίνδυνος θα είναι ακόμη υψηλότερος καθώς πολύ ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Η κακοκαιρία θα εκτείνεται από την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία έως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Κλειστά αύριο Παρασκευή όλα τα σχολεία της Αττικής

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή (05/12/25) όλα τα σχολεία της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας Byron, απόφαση που πάρθηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Στο έλεος των συνθηκών η Λακωνία

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν «πνίξει» την Ανατολική Μάνη και τον Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ πριν λίγο οι αρχές έσπευσαν σε μία επιχείρηση απεγκλωβισμού στον Διρό Λακωνίας.

Οδηγός οχήματος εγκλωβίστηκε στον Διρό καθώς το ρέμα «φούσκωσε» εμποδίζοντας των να προχωρήσει και εγκλωβίζοντάς τον μέσα στο αυτοκίνητο. Η πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν μετά από μεγάλη προσπάθεια και εκείνος είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με στοιχεία από την πυροσβεστική, τουλάχιστον 10 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σπίτια και αυτοκίνητο στην Ανατολική Μάνη. Ακόμα το χωριό Μαυροβούνι φαίνεται να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα με κόσμο να βρίσκεται εγκλωβισμένος και την πυροσβεστική να τρέχει να τους βοηθήσει.

Μήνυμα από το 112 ήχησε νωρίτερα και για τον Ευρώτα καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.

Το σοβαρότερο πρόβλημα, μέχρι στιγμής, εντοπίζεται στην ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου, όπου στο ύψος του Στρατοπέδου του ΚΕΕΜ η κυκλοφορία διεκόπη πλήρως. Το οδόστρωμα έχει πλημμυρίσει σε πολλά σημεία, καθιστώντας αδύνατη κι επικίνδυνη οποιαδήποτε διέλευση οχημάτων. Η κίνηση διεξάγεται προσωρινά από παρακαμπτήριες οδούς.

Κατολισθήσεις και πλημμύρες κατακλύζουν την Κρήτη

Bροχοπτώσεις σημειώνονται από χθες το απόγευμα, στην Κρήτη που έχουν προκαλέσει προβλήματα κυρίως στα νότια της μεγαλονήσου, στην ευρύτερη περιοχής της Ιεράπετρας Λασιθίου. Καταγράφονται κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε υποδομές.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν χώματα και βράχια στο δρόμο από τα Τέρτσα προς τον Μύρτο Ιεράπετρας και μέχρι τα όρια του δήμου Βιάννου στο νομό Ηρακλείου με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Στην οδό Φωτάκη, σε ένα στενό δρόμο, κάθετο στη λεωφόρο Δημοκρατίας, επιβατικό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην άκρη οικοπέδου στο οποίο είχε γίνει εκσκαφή για την ανέγερση οικοδομής, βρέθηκε στο κενό, όταν λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης υποχώρησε μέρος του οδοστρώματος. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε πολίτης.

Τα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και κυρίως αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων.

Πλημμύρισαν δρόμοι και στην Ζάκυνθο

Mικροπροβλήματα σε επαρχιακούς, κυρίως, δρόμους και σε ορισμένα χωριά της Ζακύνθου προκάλεσαν η συνεχής και κατά περιόδους έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή.