Η κακοκαιρία Adel σαρώνει τη χώρα: Σε Red Code βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα – Οι περιοχές με τα έντονα φαινόμενα

Επιμένει και σήμερα η κακοκαιρία Adel, καθώς όλη τη χώρα θα επηρεάσουν βροχές και καταιγίδες με τα προβλήματα σε αρκετές περιοχές να είναι πολλες.

Ισχυρές κατά διαστήματα καταιγίδες εξαιτίας της κακοκαιρίας Adel αναμένονται μέχρι το μεσημέρι στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στα νησιά του Ιονίου και τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και δυτικής και νότιας Πελοποννήσου.

Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα και μεγάλη ποσότητα βροχής καθόλη τη διάρκεια της ημέρας προβλέπονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν στις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα και χιονοπτώσεις στα ορεινά της χώρας.

Λόγω της κακοκαιρίας σε επιφυλακή βρίσκεται η Πολιτική Προστασία, ενώ σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Πραγματοποήθηκε μάλιστα σύσκεψη της Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις περιοχές που το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται να έχει πολύ έντονα φαινόμενα.

Οι περιοχές αυτές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι η ανατολική Μακεδονία η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε Live την πορεία της κατηγορίας

Για το λόγο αυτό, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή, μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού πραγματοποιήθηκαν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σε Red Code Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Να σημειωθεί ότι σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι οι δύσκολες ώρες θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτιο της ΕΜΥ καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει και σήμερα Παρασκευή (28/11) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 15 – 17 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 18 στα ανατολικά τμήματα, και θα κυμανθεί κοντά στους 19 – 23 στο Αιγαίο, με πιο χαμηλές τιμές στα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν νότιοι, εντάσεως μέχρι 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 – 18 βαθμούς, με νότιους ανέμους 5 – 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα εκδηλώνονται καταιγίδες, με βελτίωση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 – 13 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι στον Θερμαϊκό 3 – 5 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο, το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας θα κινηθεί ανατολικά, επηρεάζοντας το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα θα αρχίσει να βελτιώνεται, καθώς οι βροχές θα είναι πιο ήπιες και αναμένονται και ανοίγματα του καιρού με ήλιο.

Σε μικρή πτώση η θερμοκρασία θα φτάσει έως 16 – 18 στα ηπειρωτικά και έως 20 στο νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βόρειοι 5, τοπικά 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί, στρεφόμενοι σε βορειοδυτικούς 5 – 6 μποφόρ.

Την Κυριακή στο ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι και μέτριας έντασης βροχές, με σημαντική εξασθένηση το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, καθώς θα επικρατήσει συννεφιά με ασθενείς βροχές στα δυτικά και νότια της χώρας μέχρι το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.