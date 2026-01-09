Η κακοκαιρία χτυπά την Ήπειρο: Πανέμορφα χιονισμένα τοπία στα Ιωάννινα – Πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα στις Φιλιάτες

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται εδώ και αρκετές ώρες ολόκληρη η Ήπειρος. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (09.01.2026) ξεκίνησαν να πέφτουν πυκνά χιόνια με αποτέλεσμα Ιωάννινα και Άρτα να «ντυθούν» στα λευκά.

Η Πολιτική Προστασία της Ηπείρου με σχεδόν 28 μηχανήματα προσπαθεί να κρατήσει τους δρόμους καθαρούς. Κλιμάκια ρίχνουν διαρκώς αλάτι για να μην πιάσουν πάγο οι δρόμοι ενώ συνιστούν στους οδηγούς να εφοδιαστούν με αντιολισθητικές αλυσίδες μιας και η κυκλοφορία των οχημάτων με τόσο χιόνι είναι δύσκολο να γίνει χωρίς την χρήση τους. Η κακοκαιρία έχει πλήξει και την περιοχή στα διόδια του Μαλακασίου μετά το Μέτσοβο με την Τροχαία Ιωαννίνων να δίνει οδηγίες στα αυτοκίνητα που κινούνται στην Εγνατία Οδό.

Στην αντίπερα όχθη, στα βόρεια και κεντρικά Τζουμέρκα έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, καθιζήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο, καθώς και σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης, ιδίως στην περιοχή του Καταρράκτη, από όπου υδρεύονται πολλά χωριά.

Οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές ενώ υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να σχηματιστεί παγετός. Ο Λούρος βρίσκεται στα όρια της υπερχείλισης, ενώ ο ποταμός Καλαμάς έχει ήδη υπερχειλίσει, προκαλώντας διακοπές στην κυκλοφορία.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε αυτές τις περιοχές της Ηπείρου καθώς δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμη οι ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου.

Ο Δήμος Μετσόβου ανακοίνωσε ότι σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες στις τοπικές κοινότητες Χρυσοβίτσας, Μικρού Περιστερίου, Βοτονοσίου, Ανηλίου και Μηλιάς, λόγω χιονιού και αναμενόμενου παγετού. Ανοιχτοί θα παραμείνουν οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, με τους γονείς να αποφασίζουν με δική τους ευθύνη για τη μετακίνηση των παιδιών.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, λόγω της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πλημμύρισαν ξανά 17.000 στρέμματα καλλιεργειών στις Φιλιάτες

Σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα στην περιοχή των Φιλιατών μετά και τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Ο δρόμος Νεράιδας- Φιλιατών παραμένει κλειστός και σήμερα με τις τοπικές αρχές να απευθύνουν έκκληση προς τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες, με αποτέλεσμα περισσότερα από 17.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να βυθιστούν ξανά στο νερό, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες.

Τα προβλήματα έχουν προκληθεί κυρίως από την υπερχείλιση του Καλαμά ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές λόγω της οριακής κατάστασης στην Κορύτιανη και το φράγμα Ραγίου.