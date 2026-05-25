Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Μύκονο – Λουλούδια, χαμόγελα και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Πολυήμερες διακοπές στη Μύκονο κάνει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την εμφάνισή της στο δημαρχείο του νησιού να συνοδεύεται από αυξημένα μέτρα ασφαλείας, θερμή υποδοχή από τη δημοτική αρχή και έντονο ενδιαφέρον από κατοίκους και τουρίστες.

Η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ τράβηξε τα βλέμματα τόσο στον Γιαλό όσο και στο δημαρχείο της Μυκόνου, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του mykonoslive.tv, η πρέσβης των ΗΠΑ το μεσημέρι της Δευτέρας (25.05.2026) συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χρήστο Βερώνη. Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος επιθεώρησε τον χώρο, ενώ ένοπλοι άνδρες ασφαλείας και ισχυρή συνοδεία βρίσκονταν διαρκώς γύρω της.

Ο δήμαρχος Μυκόνου υποδέχθηκε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ θερμά, προσφέροντάς της ανθοδέσμη, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης βγήκαν αναμνηστικές φωτογραφίες με τους αντιδημάρχους Δημήτρη Κουτσούκο, Γιώργο Μάγκα και Πέτρο Σταυρακόπουλο.

Ιδιαίτερη ήταν η συνομιλία της με τον Δημήτρη Κουτσούκο, καθώς και οι δύο είχαν ζήσει για χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο, ανταλλάσσοντας αναμνήσεις για γνωστά σημεία και μαγαζιά της αμερικανικής πόλης.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν ιδιαίτερα φιλική και χαμογελαστή τόσο με τους τουρίστες όσο και με τους Μυκονιάτες που τη χαιρετούσαν στον Γιαλό της Μυκόνου, τραβώντας τα βλέμματα με την εντυπωσιακή παρουσία και την κομψότητά της.