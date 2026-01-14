Ελλάδα

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Εθνική Πινακοθήκη σε εκδήλωση με κεντρικό πρόσωπο τον Στίβεν Μάιραν

Με την παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πραγματοποιείται το απόγευμα της Τετάρτης, 14.01.2026, στην Εθνική Πινακοθήκη, εκδήλωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε στην Εθνική Πινακοθήκη λίγο πριν τις 17:30, ενώ ακολούθησε η άφιξη του κεντρικού προσώπου της βραδιάς, του Στίβεν Μάιραν, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Τους υψηλούς προσκεκλημένους υποδέχθηκε στην είσοδο ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος.

Το «παρών» στη σημαντική αυτή βραδιά δίνουν ακόμη κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης όπως ο πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η ατζέντα της εκδήλωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διάλεξη του κ. Μάιραν, την οποία θα προλογίσει η πρέσβης των ΗΠΑ, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση (Q&A) με τον διευθυντή της «Καθημερινής», Αλέξη Παπαχελά.

