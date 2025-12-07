Η Κέλλυ Κελεκίδου ένωσε τις δυνάμεις της με τις πρωταγωνίστριες της «Vaginahood» σε ένα φιλανθρωπικό live για οργανώσεις προστασίας γυναικών

To δικό της λιθαράκι στην τεράστια προσπάθεια, υπέρ οργανώσεων προστασίας γυναικών, που κάνει η ομάδα της παράστασης «Vaginahood», θέλησε να βάλει η Κέλλυ Κελεκίδου.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, που φημίζεται για την ευαισθησία της, την προσφορά της, αλλά και την έντονη φιλανθρωπική της δράση, που κρατάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς δεύτερη σκέψη, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Ζέτας Δούκα, της Πηνελόπης Αναστασοπούλου, της Σόφης Ζανίνου, της Άννας Κουρουπού και της Δώρας Χρυσικού, προσφέροντας τη φωνή της, σε ένα live, για ένα τόσο σημαντικό σκοπό, που δεν ήταν άλλος, από το να συγκεντρωθούν χρήματα, για οργανώσεις που προστατεύουν, κακοποιημένες γυναίκες.

Κάθε Τρίτη, οι πέντε αυτές υπέροχες γυναίκες και η ομάδα τους, μετά το τέλος της μοναδικής αυτής θεατρικής παράστασης, που διαπραγματεύεται τους διαφορετικούς τόπους της γυναικείας εμπειρίας, για τη ευαλωτότητα και τη δύναμη, τον φόβο και την ντροπή, την ανυπακοή και την επιθυμία, σπάζοντας τα δεσμά της πατριαρχίας, διοργανώνουν live με τραγουδιστές φίλους τους, με σκοπό, μέρος των εσόδων, να διατεθούν, σε ευπαθείς ομάδες κακοποιημένων γυναικών.

Έτσι το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου, η Κέλλυ Κελεκίδου, βρέθηκε στην παρέα της «Vaginahood», στο stage του Doors στο Κολωνάκι, όπου παρουσίασε ένα διαφορετικό live, από αυτά που την έχουμε συνηθίσει, με τραγούδια που μιλάνε απευθείας στην ψυχή και προκαλούν «κύμα» συγκίνησης. Η Κέλλυ Κελεκίδου, ξεκινώντας το πρόγραμμά της, με το «Βασανίζομαι» που της έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης, απογείωσε με τις μελωδικές ερμηνείες της, το κατάμεστο κόσμου μαγαζί, που δεν σταμάτησε να την χειροκροτεί.

Όλοι έγιναν μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη φωνή, όπου μαζί με την Κέλλυ Κελεκίδου, τη Ζέτα Δούκα, τη Σόφη Ζαννίνου, τη Δώρα Χρυσικού, την Άννα Κουρουπού και όλες τις υπέροχες γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτό, διασκέδασαν με την ψυχή τους, πάνω και κάτω από την σκηνή.

«Κάτι τέτοιες βραδιές μένουν. Μια σκηνή, μια παρέα, μια φωνή. Το ζήσαμε όλοι από την αρχή ως το τέλος. Η χθεσινή βραδιά είχε τόσο αγάπη. Τραγούδια που μιλούσαν στη ψυχή και εσείς όλοι μια αγκαλιά. Μια βραδιά που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και δώσατε όλοι το παρών σας», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά η Κέλλυ Κελεκίδου στα social media της, μην κρύβοντας τη συγκίνησή της, για τα όσα έζησε.