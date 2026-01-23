Η Ιωάννα Τούνη ξανά στο δικαστήριο για το revenge porn: Αυτοί οι άνθρωποι δεν μου έχουν πει συγγνώμη, είναι αμετανόητοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει η Ιωάννα Τούνη και την Παρασκευή (23.01.2026) η γνωστή influencer έφτασε νωρίς το πρωί στο δικαστήριο για να συνεχιστεί η δίκη της.

«Είμαι έτοιμη να μπω στο δικαστήριο. Το περιμένω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήταν τα πρώτα λόγια της Ιωάννας Τούνη λίγο πριν περάσει τη δικαστική αίθουσα όπου θα διεξαχθεί η δίκη για το revenge porn.

«Ευελπιστώ να έχουμε την απόφαση, αν όχι σε αυτήν, την επόμενη δικάσιμο. Είναι κάτι που περιμένω πολύ, το έχω ξαναπεί, δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα. Βρίσκομαι για κάθε γυναίκα, η οποία μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και μπορεί να μη βρήκε τη δύναμη να σταθεί μέχρι τα δικαστήρια, όπως εγώ σήμερα.

Εύχομαι πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς, γιατί πραγματικά έρχομαι εδώ πέρα και δε ζητάω τίποτα οικονομικό, πραγματικά δεν έχω το παραμικρό όφελος. Έρχομαι και σφίγγεται κάθε φορά η καρδιά μου. Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη, παραδειγματική τιμωρία.

Θέλω απλά να λάμψει η αλήθεια και αν υπάρχει οποιοσδήποτε που βλέπει αυτήν την υπόθεση και θα δει την έκβασή της – και φυσικά θα ‘ναι η σωστή – να παραδειγματιστεί και να μην τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο σε κάποια γυναίκα και να μην περάσει καμία αυτό που πέρασα εγώ το μαρτύριο», τόνισε η επιχειρηματίας και infuencer.

«Σήμερα καταθέτουν οι τελευταίοι μάρτυρες υπεράσπισής μου και μετά νομίζω είναι οι μάρτυρες της άλλης πλευράς. Είναι γενικά πολύ δύσκολη διαδικασία και δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο ψυχοφθόρο όλο αυτό. Εγώ στέκομαι στην αίθουσα και ακούω όσα διαδραματίζονται, δεν έχω κάποιον λόγο. Νιώθω ντροπή μεγάλη που (σ.σ. αυτή η υπόθεση κράτησε) από το 2017 μέχρι και το 2026, μιλάμε για 9 χρόνια μετά.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν με έχουν πλησιάσει ποτέ να μου ζητήσουν μία συγγνώμη, είναι αμετανόητοι. Νιώθω ότι θα το ξανάκαναν αύριο με μεγάλη χαρά σε κάποια άλλη γυναίκα. Είναι πάρα πολύ άσχημο το να είσαι θύμα και να πρέπει να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Υπάρχει βίντεο.

Σήμερα είναι να προβληθεί το βίντεο και – δυστυχώς ή ευτυχώς – είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά. Αν αυτό είναι το κλειδί για την αλήθεια είμαι έτοιμη να το κάνω. Έχω όλα τα συναισθήματα μέσα μου μαζεμένη. Νιώθω πολύ απογοήτευση για την ανθρωπότητα γενικά και ελπίζω σε δικαίωση. Δεν έχω να πω τίποτα, η δικαιοσύνη θα πρέπει να μιλήσει και εύχομαι κι ελπίζω σε μία δίκαιη απόφαση και σε μία παραδειγματική τιμωρία», είπε ακόμα.



«Τις δύσκολες στιγμές είναι που όλοι πάντα θέλουμε τη μαμά μας, ωστόσο έχω τους φίλους μου δίπλα μου, έχω το παιδάκι μου και είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που έχω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Πραγματικά, το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη, τίποτε άλλο. Εννοείται (σ.σ. ο Πάρης έγινε καλά). Εντάξει, τα παιδιά περνάνε ιώσεις. Το περάσαμε κι αυτό είμαστε εντάξει», είπε για την πρόσφατη ασθένεια του γιου της», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Ιωάννα Τούνη.

Η δίκη για την υπόθεση revenge porn θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί με ανοιχτές τις πόρτες.

Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Οι απειλές δεν έχουνε σταματήσει

Για την υπόθεση μίλησε και ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Καταρχήν, σήμερα ξεκινάει, είναι σε εξέλιξη μάλλον, η αποδεικτική διαδικασία. Θα καταθέσουνε οι υπόλοιποι μάρτυρες οι οποίοι έχουν κληθεί από τον κύριο εισαγγελέα. Δεν είναι από την πλευρά της κυρίας Τούνη, είναι μάρτυρες οι οποίοι έχουν κληθεί από τον κύριο εισαγγελέα. Είναι μάρτυρες κατηγορητηρίου, δεν είναι της κυρίας Τούνη. Μάρτυρες αληθείας δηλαδή, κατά την κρίση του κυρίου εισαγγελέως.

Από κει και πέρα, μόλις τελειώσει αυτό το στάδιο των μαρτύρων, για μένα, αρχίζει το κρισιμότερο στάδιο. Είναι το στάδιο το δικονομικό, κατά το οποίο θα προβληθεί το βίντεο. Θα είναι όλοι, θα μπορούμε να το δούμε, να το αξιολογήσουμε, να κάνουμε κρίσεις με το άρθρο 358 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και γι’ αυτό το λόγο, για αυτή την προβολή του βίντεο, ζητήσαμε να είναι κεκλεισμένων των θυρών η δίκη.

Πιστεύω ότι όταν το δικαστήριο δει, μελετήσει και αξιολογήσει αυτό το βίντεο, θα δημιουργηθεί εδραία δικαστική πεποίθηση. Διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος συνευρίσκεται ερωτικά με την κυρία Τούνη, τουλάχιστον δύο φορές, να γυρνάει προς τον άνθρωπο ο οποίος μαγνητοσκοπεί την ερωτική συνεύρεση. Αν ήτανε κάποιος άγνωστος, είναι πέραν η βέβαιον, μέσα στο σκοτάδι, η λογική λέει, να τον έπιανε τρόμος τουλάχιστον. Δεν χαμογελάς; Δεν γελάς. Και αυτό πιστοποιεί ότι αυτή η καταγραφή, η παράνομη καταγραφή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Τούνη, έχει δύο πρωταγωνιστές. Αυτόν τον ερωτικό της σύντροφο και νυν κατηγορούμενο και αυτόν ο οποίος κατέγραψε, επίσης νυν κατηγορούμενο, διότι υπάρχουν καταθέσεις ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι εκείνη την ημέρα ήτανε συνεχώς μαζί.

Άλλωστε η κυρία Τούνη, όταν συνήλθε από αυτή την κατάσταση, στο σπίτι, το μισθωμένο του δευτέρου… ρε, με αυτές τις σκέψεις, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι 9 η ώρα το πρωί. Εάν κάποιος δικαστής πει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 9 η ώρα το βράδυ, η κρίση του αυτή ελέγχεται. Και όπως είχε πει ο αντίδικος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, η κρίση, η ουσιαστική των δικαστών, είναι ανέλεγκτη αναιρετικά, εκτός εάν παραβιάζει τα όρια της λογικής. Και αν βρεθεί μια δικαστική κρίση που θα πει ότι την ώρα που συνευρίσκεσαι στο σκοτάδι με τον σύντροφό σου έρχεται ένας άγνωστος δίπλα και εσύ του χαμογελάς δύο φορές… Αυτός ήτανε άγνωστος και όχι φίλος; Τότε θα έχουμε υπέρβαση των ακραίων ορίων της κοινής λογικής και εκεί πέρα, ορθώς ο κύριος Λυμπερόπουλος είπε, ότι θα πρέπει να επιληφθούνε τα αρμόδια θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης, όταν αυτές οι κρίσεις, επαναλαμβάνω, κάνουν τη μέρα νύχτα», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Είναι σεβαστό το δικαίωμα των κατηγορουμένων να λένε ό,τι θέλουν. Και για αυτόν τον λόγο επαναλαμβάνω, τα ψέματα να πούμε, δεν διαπράττουν το αδίκημα της ψευδούς καταθέσεως. Μπορεί να πει ό τι θέλει ο κατηγορούμενος. Το θέμα είναι να διυλίζονται όλα αυτά στα γεγονότα και στην κοινή λογική. Εμείς είδαμε χιλιάδες, μα χιλιάδες μηνύματα σε βάρος της κυρίας Τούνη μετά την προβολή αυτού του βίντεο και μάλιστα σε porn site, όπου την λεηλατούσανε ηθικά. Την κάνανε κουρέλι. Δεν είδαμε ούτε ένα σχόλιο για τoν άντρα. Γιατί στις κοινωνίες που ζούμε, ο άντρας είναι ο μάγκας όταν βγαίνει μια γυναίκα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία κάνουμε αγώνα, έτσι, να την γκρεμίσουμε. Αλλά έχουμε μέλλον ακόμα», πρόσθεσε ο γνωστός δικηγόρος.

Παράλληλα ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε και για τις απειλές που συνεχίζει να δέχεται: «Οι απειλές δεν έχουνε σταματήσει, απλώς τον έχουμε μπλοκάρει και δεν διαβάζουμε τα μηνύματά του. Από ότι έχουμε μια επικοινωνία εκεί με το ηλεκτρονικό έγκλημα, έχει βρεθεί ποιος είναι ο κάτοχος του τηλεφώνου που κάνει αυτά τα απειλητικά μηνύματα, είναι ένας αλλοδαπός και προσπαθούμε να δούμε τις σχέσεις που έχει αυτός αλλοδαπός και με ποιον συνομιλεί. Είμαστε σε καλό δρόμο. Επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία σύνδεση – και οφείλω να το ομολογήσω μέχρι στιγμής έρευνα – με τους δύο κατηγορουμένους. Θέλω να είμαι ειλικρινής».

«Αυτό το βίντεο το είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ο ένας που συνευρίσκεται ερωτικά με την κυρία Τούνη και ο φίλος του ο οποίος τραβούσε αυτό το βίντεο. Εάν λοιπόν αυτό το βίντεο βρέθηκε σε τρίτα πρόσωπα τα οποία δεν εδικαιούντο να το έχουνε, ποιοι μπορεί να το έχουνε διακινήσει; Η κυρία Τούνη; Εντάξει. Ας σοβαρευτούμε τώρα», ξεκαθάρισε στο τέλος των δηλώσεών του.

