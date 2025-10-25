Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Άγιο Δημήτριο: Πλήθος κόσμου στη λιτανεία της εικόνας – Δείτε φωτογραφίες

Με Όρθρο και τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου άρχισαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, ενόψει του αυριανού εορτασμού της 26ης Οκτωβρίου.

Αφού πρώτα έγινε Όρθος και τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου στη συνέχεια ακολούθησε η λιτανεία των Ιερών Εικόνων της Παναγίας Φανερωμένης «Βαθυρρύακος» από την ομώνυμη μονή της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής και του Αγίου Δημητρίου, συνοδεία των χαριτοβρύτων Ιερών Λειψάνων στις κεντρικές οδούς της πόλης, Αγίου Δημητρίου, Βενιζέλου, Εγνατία και Αγίας Σοφίας.

Αγήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, μαθητές και μέλη χορευτικών συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές, καθώς και η μπάντα της ΕΛ.ΑΣ. συνόδευσαν την πομπή.

Στην λιτανεία συμμετείχαν ο Έλληνας Επίτροπος στην Ε.Ε. αρμόδιος για τις Βιώσιμες Συγκοινωνίες και τον Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας, οι υφυπουργοί Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Στις 18:30 στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Δημητρίου θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός πολυαρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος.

Αύριο, Σάββατο 26 Οκτωβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, θα τελεστεί Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο και θα ακολουθήσει Δοξολογία για την Απελευθέρωση της πόλης παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.