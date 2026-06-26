Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για ψεύτικο σάιτ που «κλέβει» προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία πολιτών

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες, καθώς η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για μια νέα ηλεκτρονική απάτη που έχει στόχο να αποσπάσει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία ανυποψίαστων χρηστών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, επιτήδειοι δημιούργησαν το ψεύτικο σάιτ astynomiiia.cc, η οποία μοιάζει πολύ με την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να παραπλανήσει τους πολίτες.

Μέσα από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, οι χρήστες καλούνται να καταχωρίσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, με το πρόσχημα ότι πρέπει να πληρώσουν δήθεν κάποιο πρόστιμο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να μην δίνουν κανένα προσωπικό στοιχείο και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικές απάτες.

Η ΕΛΑΣ διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία και καλεί τους πολίτες να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να μην πραγματοποιούν πληρωμές μέσω αυτής και να ελέγχουν πάντοτε ότι βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Παράλληλα, συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη εισαγάγει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η Ελληνική Αστυνομία συστήνει να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του για τη λήψη μέτρων προστασίας των λογαριασμών και των καρτών του, καθώς και να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η μοναδική επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η www.astynomia.gr και οι πολίτες θα πρέπει να επαληθεύουν πάντοτε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας πριν καταχωρίσουν οποιοδήποτε προσωπικό ή οικονομικό στοιχείο.