Η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται στις γυναικείες φυλακές της Θήβας – Πέρασε τη νύχτα στο ΑΤ Πεύκης

Τον δρόμο προς τις φυλακές παίρνει σήμερα Παρασκευή (13.3.26) η Ελένη Ζαρούλια, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ακολούθησαν την καταδικαστική απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Λίγο μετά τις 09:30, η πρώην βουλεύτρια και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου εξήλθε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου και κρατείτο από χθες.

​Στη συνέχεια, η Ελένη Ζαρούλια οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση του φυλακιστηρίου.

Στη συνέχεια, αναμένεται να μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα στη Θήβα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Ζαρούλια καταδικάστηκε τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε πέντε χρόνια κάθειρξη.

Η πρώην βουλευτής του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε εξαετή κάθειρξη αλλά με αναστολή.