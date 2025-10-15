Η Ελένα Κρεμλίδου δακρυσμένη στο δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn

Στα δικαστήρια της Πάτρας βρέθηκε για ακόμη μια φορά η Έλενα Κρεμλίνου για να παραστεί στη δίκη για την υπόθεση του reverge porn.

Η γνωστή influencer Έλενα Κρεμλίδου έδωσε και πάλι το παρών για το revenge porn που έχε καταγγείλει καθώς έγινε διαρροή προσωπικών φωτογραφιών στο διαδίκτυο, χωρίς τη συναίνεσή της.

Η υπόθεση αφορά γυμνές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το 2020, προκαλώντας τον δημόσιο διασυρμό της. Με δάκρυα στα μάτια, η Έλενα Κρεμλίδου μίλησε για τον «Γολγοθά» που ανεβαίνει εδώ και τέσσερα χρόνια, περιγράφοντας το ψυχολογικό βάρος και την επαγγελματική ζημιά που υπέστη.

«Αναμένω να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», είπε.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είχε εντοπίσει ως υπεύθυνο της δημοσίευσης έναν 36χρονο αστυνομικό, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος, μέσω του συνηγόρου του, αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει πως ποτέ δεν ανήρτησε τις φωτογραφίες.

Το δικαστήριο θα ανακοινώσει την τελική απόφαση στις 29 Οκτωβρίου, οπότε και θα συνεχιστεί η διαδικασία