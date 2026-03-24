Η δράση και η χλιδάτη ζωή των μελών του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Κατασχέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα, πλάκες χρυσού και πανάκριβα ρολόγια

Λογιστές με εξειδίκευση στο στήσιμο εταιρειών, επιχειρηματίες απο το χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, γνωστό μοντέλο με τηλεοπτική παρουσία, πρώην παίκτης reality show, TikToker, αχυράνθρωποι σε ρόλο αυτοφωράκηδων, μέχρι και πεθαμένοι που το κύκλωμα τους υφάρπαξε τα στοιχεία…Αυτά ειναι τα πρόσωπα που αποτελούν την «ταυτότητα» της εγκληματικής οργάνωσης που χρέωσε μέσα σε οκτώ χρόνια τον ΕΦΚΑ με 22 εκατομμύρια ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρονται να εξαπάτησαν τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών, έλαβαν ως δήθεν επιστροφή ΦΠΑ 11 εκατομμύρια ευρώ και έβγαλαν πολύ περισσότερα ξεπλένοντας και επενδύοντας το βρώμικο χρήμα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόνο η αξία των εικονικών τιμολογίων που έκοψαν αγγίζει τα 31.400.000, ενώ πλάκες χρυσού, πανάκριβα ρολόγια, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες βρέθηκαν και καταχέσθηκαν κατά τις εφόδους των αρχών. Μέσα απο στοιχεία της δικογραφίας που παρουσιάζει το newsit.gr, ξεδιπλώνεται όλο το modus operandi της οργάνωσης και αποκαλύπτεται η χλιδάτη ζωή των μελών της με πανάκριβα αυτοκίνητα, επώνυμα ρούχα, βίλες και πολυτελή ταξίδια.

Πως δούλευε το κύκλωμα

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, χρειάστηκαν πολλοί μήνες έρευνας για να καταφέρουν οι αρχές να «ξεδοντιάσουν» το κύκλωμα. Ειδικότερα «Από την πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα στο πλαίσιο Προκαταρκτικής Εξέτασης που διενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας του Εποπτεύοντος τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα, διαπιστώθηκε ότι, σε χρόνο που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς, αλλά τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018 οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους ή/και εντάχθηκαν σε αυτή, στο πλαίσιο της οποίας επεδίωκαν τη με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο διάπραξη περισσοτέρων αξιοποίνων πράξεων που προβλέπονται από τα ανωτέρω άρθρα, ιδίως σχετικά με την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν οι τρεις πρώτοι συλληφθέντες, ο οποίοι διέθεταν λόγω του επαγγέλματός τους (λογιστές) την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων εταιρειών, την φορολογική διαχείριση (φορολογικές δηλώσεις, έσοδα – έξοδα εταιρειών, έκδοση εικονικών τιμολογίων) και την ασφάλιση των εργαζομένων σε αυτές, ενώ σταδιακά προσχώρησαν και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά περίπτωση οι λοιποί κατηγορούμενοι.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο δίκτυο, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή την εκμετάλλευση ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση σε αυτές ατόμων προς αποφυγή της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ και καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομο περιουσιακό όφελος και βλάπτοντας την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου».

Το δίκτυο με τα 226 πρόσωπα, οι αυτοφωράκηδες και οι πεθαμένοι

Σε ό,τι έχει να κάνει με το modus operandi της οργάνωσης αναφέρεται οτι «Το εν λόγω δίκτυο εταιρειών ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκο και αποτελούταν από 226 νομικά πρόσωπα. Η πρώτη κατηγορία εταιρειών περιλάμβανε τις αρχικές συνήθως επιχειρήσεις που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους. Οι εταιρείες αυτές αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατόμων αυτών στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και τους λοιπούς τομείς.

Η δεύτερη κατηγορία εταιρειών περιλάμβαναν αυτές που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να αποσυνδεθούν φαινομενικά από τις αρχικές οντότητες και τις ανάλογες με τη διαχείρισή τους ευθύνες (διοικητική, αστική και ποινική). Οι εταιρείες αυτές, οι οποίες συστήνονταν υπό στοιχεία αχυρανθρώπων, εμφάνιζαν την ίδια έδρα με τις εταιρείες της πρώτης ομάδας, απασχολούσαν το ίδιο προσωπικό, είχαν ίδια στοιχεία επικοινωνίας, ίδια ή παρεμφερή επωνυμία/διακριτικό τίτλο και λειτουργούσαν ως απομονωτές. Οι δε τύποις διαχειριστές αυτών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είχαν και τον ρόλο του «αυτοφωράκια», βαρύνονταν με όλες τις συνέπειες της παράνομης δράσης, ήτοι αναλογούντες φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κυρώσεις από παραβάσεις εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, υγειονομικές και άλλες παραβάσεις.

Η δεξαμενή των αχυρανθρώπων αποτελούταν από άτομα που αποκτούσαν κατ’ επάγγελμα το ρόλο αυτό είτε από πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης, την οποία εκμεταλλευόταν η εγκληματική οργάνωση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας, ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.

Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε κυρίως εικονικές εταιρείες με παρεμφερή δραστηριότητα (εστίαση κ.ά.) καθώς και εικονικές εταιρείες ενοικίασης προσωπικού, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας που απέτρεπε την απευθείας σύνδεση των κατηγορουμένων με την παράνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για εταιρείες – κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και φυσική έδρα, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν καν τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στις εν λόγω εταιρείες τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με κατασκευασμένα πλαστά/ψευδή στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ καθώς και αλλοδαποί υπήκοοι, των οποίων τα δελτία ταυτότητας είχαν κλαπεί ή απολεσθεί. Ο βασικός ρόλος των εταιρειών αυτών ήταν η ανάληψη από αυτές της ευθύνης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ από την απασχόληση των εργαζομένων στις πραγματικές εταιρείες.

Η δεύτερη εξίσου σημαντική λειτουργία των προαναφερόμενων οντοτήτων, αφορούσε την έκδοση εικονικών τιμολογίων για τη μετακύλιση του ΦΠΑ, τη μείωση ή ακόμα και μηδενισμό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα των μελών της εγκληματικής οργάνωσης (αφανών εταίρων και λογιστών).

Το ξέπλυμα. Αγόραζαν ακίνητα, ακριβά αυτοκίνητα και ρολόγια

Αναφορικά με το «ξέπλυμα» του μαύρου χρήματος, στη δικογραφία αναφέρεται πως: «Όσον αφορά τη νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων τους, αυτά απορροφούνταν από το ανωτέρω δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν/αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και εν συνεχεία χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.

Οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 19.720,921,66 ευρώ.

Ο Φ.Π.Α. που δεν αποδόθηκε ανέρχεται σε 6.096.330,18 ευρώ.

Ο διαφυγών Φόρος Εισοδήματος ανέρχεται σε 5.588.302,71 ευρώ.

Η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

το χρηματικό ποσό των 156.425 ευρώ,

πλάκες χρυσού

6 χρυσές λίρες

9 αυτοκίνητα,

10 δίκυκλες μηχανές,

ρολόγια χειρός

πλήθος καρτών ανάληψης,

πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,

8 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ποσότητα κάνναβης, βάρους 9 γρ.,

ένα αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες

