Η δημιουργία νέου ογκολογικού νοσοκομείου από τη Δήμητρα Κατσαφάδου

Εχθές Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου η Δήμητρα Κατσαφάδου και η οικογένεια Μαλακοδήμου πραγματοποίησαν Αγιασμό που σηματοδοτεί την έναρξη εργασιών για τη δημιουργία του ογκολογικού νοσοκομείου που θα κάνουν δωρεά στο ελληνικό κράτος επί της λεωφόρο Αλεξάνδρας η Δήμητρα Κατσαφάδου δήλωσε ότι έχω θα το μοιράζω ήταν τάμα ζωής αν η εταιρεία μου πήγαινε καλά να έφτιαχνα ένα νοσοκομείο για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε τους δωρητές την οικογένεια Κατσαφάδου – Μαλακοδήμου για την προσφορά του στο εθνικό σύστημα υγείας και προέτρεψε και άλλους ανθρώπους να πράξουν το ίδιο.

Ο διευθύνοντας σύμβουλος εταιρείας Κυριάκος Μαλακοδήμος έκανε την εξής δήλωση Η συγκίνηση σήμερα είναι μεγάλη.

«Ένα τεράστιο έργο ξεκινάει στον χώρο της υγείας, ένα τάμα της αδερφής μας και δικό μας. Χιλιάδες άνθρωποι θα βοηθηθούν, και σε βάθος χρόνου εκατομμύρια μπορώ να πω.

Σε τέτοιες πράξεις δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Η La Vie en Rose ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη!!».

Ο πρόεδρος της εταιρείας Νικόλας Μαλακοδήμος έκανε δήλωση με τη σειρά του: «Ευχαριστούμε τον κόσμο που μέσα από αυτόν μπορούμε και βοηθάμε εύχομαι πρώτα Ο θεός το νοσοκομείο να ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο ούτως ώστε να ανακουφίσει όλο αυτό τον κόσμο που το έχει ανάγκη».