Η Δήμητρα Ματσούκα στα δικαστήρια Ευελπίδων μετά τη σύλληψη για παραβάσεις του ΚΟΚ

Η Δήμητρα Ματσούκα, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, 20.11.2025, στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, έπειτα από τη σύλληψή της αργά το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλιαγμένη για παραβάσεις του νέου ΚΟΚ.

Η γνωστή ηθοποιός συνελήφθη για παραβάσεις του νέου ΚΟΚ στην παραλιακή στο ύψος της Βουλιαγμένης για υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να έχει στην κατοχή της δίπλωμα οδήγησης, χωρίς πινακίδες στο όχημά της, ενώ σε αλκοτέστ που έγινε στη Δήμητρα Ματσούκα, βρέθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, η ΜΑΤΣΟΥΚΑ Δήμητρα του Δημητρίου και της Ελένης ,γεν. 19/01/1974 στην Αθήνα, κατά παράβαση του άρθρου 290Α του Π.Κ. «Επικίνδυνη οδήγηση» και των αρ. 98,46 και 94 του Ν. 5209/25 περί Κ.Ο.Κ. ήτοι «Στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης» ,«Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης» και «Στέρηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας». Ειδικότερα αναφέρεται ότι, ο ανωτέρω συλληφθείς κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο, επί της οδού Αθηνάς, στο ύψος της οδού Δανάης και να κινείται με ταχύτητα (97) χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των (50) χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα Ρ-32, υπερβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά (47) χλμ/ώρα, μετρηθείς με φορητή συσκευή ελέγχου ταχύτητας RADAR, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η οδηγόςδεν είχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς της είχε αφαιρεθεί την 10/10/2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών καιδεν είχε και πινακίδες, οι οποίες αφαιρέθηκαν την 16/11/2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Προανάκριση ενεργείται από το Α΄Τ.Τ. Ν/Α Αττικής.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκε έλεγχος αλκοόλης στην ηθοποιό, με θετικό αποτέλεσμα (ποσοστό πρώτης μέτρησης 0,42mg/l και ποσοστό δεύτερης μέτρησης 0,38mg/l). Τέλος, η ανωτέρω οδηγός προσήχθη στην έδρα του Α΄ Τ.Τ. Ν/Α Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία».

«Μου πήραν το δίπλωμα τον Σεπτέμβριο για παράνομο πάρκινγκ»

Δημοσιογράφος της εκπομπής Το Πρωινό επικοινώνησε με τη Δήμητρα Ματσούκα, η οποία εξήγησε πως της πήραν το δίπλωμα τον Σεπτέμβριο για παράνομο πάρκινγκ, ενώ της αφαίρεσαν τις πινακίδες την περασμένη Κυριακή.

Η ίδια άφησε εκείνη τη μέρα το αυτοκίνητο στο θέατρο και καθώς είχε ρεπό τη Δευτέρα και την Τρίτη, θέλησε να το αφήσει σπίτι της την Τετάρτη το βράδυ.

Στη συνέχεια τόνισε πως οι άνδρες της τροχαίας ήταν εξαιρετικοί.