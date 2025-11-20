«Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, η ίδια αδικεί τον εαυτό της» λέει ο δικηγόρος της

Στις 2 Δεκεμβρίου θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο η Δήμητρα Ματσούκα, η οποία συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένη, χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και με υπερβολική ταχύτητα στην Βουλιαγμένη.

Για το θέμα που δημιουργήθηκε με τη Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στην εκπομπή Live News ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης και τόνισε πως «είναι πολύ στεναχωρημένη» ενώ σημείωσε πως η ηθοποιός «αδικεί τον εαυτό της», αναφορικά με τη σύλληψη μεθυσμένη και χωρίς δίπλωμα.

«Μίλησα σύντομα με την Δήμητρα και μου είπε πέντε πράγματα. Η Δήμητρα είναι ένα φως. Ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, ένα πολύ γλυκό πλάσμα, ένας καλός άνθρωπος. Άρα αυτό συνάδει και με μία συμπεριφορά. Η ελληνική δικαιοσύνη μας ζητά εξηγήσεις.

Οφείλουμε αυτές τις εξηγήσεις να τις δώσουμε ευθαρσώς και ευπροσώπως. Άκουσα γιατί τα ίδια μου είπε και εκείνη ότι της είχαν αφαιρέσει την πινακίδα (σ.σ. παραβάσεις). Αυτό εδώ έχει να κάνει με τον δόλο, αν πραγματικά ήθελε να έχει μια συμπεριφορά, αυτά όλα θα τα εξετάσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Στεφανάκης

«Αυτό που είναι δεδομένο που συμφωνούμε είναι ότι η Δήμητρα, κάθε προβεβλημένος άνθρωπος, οφείλει ταυτόχρονα η συμπεριφορά του να αναλογεί στο ταλέντο, την αύρα και το φως του. Άρα η πιο στεναχωρημένη σήμερα είναι η ίδια η Δήμητρα γιατί αυτή η εικόνα αδικεί και την ίδια.

Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα συγκεντρώσουμε και θα απαντήσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα ατυχές συμβάν. Δεν είχαμε τρακάρισμα, σωματικές βλάβες, κάτι άλλο», συμπλήρωσε.

Παράλληλα επανέλαβε πως η Δήμητρα Ματσούκα «είναι πολύ στεναχωρημένη» και συμπλήρωσε: «Η ίδια αδικεί τον εαυτό της. Ταυτόχρονα η συμπεριφορά σου πρέπει να συνάδει με την λάμψη σου. Το ταλέντο να συνάδει με την συμπεριφορά σου.

Ξέρει η ίδια ότι πρώτη αδίκησε τον εαυτό της. Αν τον αδίκησε επειδή ήταν αμελής σε κάποιες συμπεριφορές θα το εξετάσουμε. Αλλά το αυτονόητο το λέμε, το αποδεχόμαστε».