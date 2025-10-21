Η Δέσποινα Βανδή έπαθε λάστιχο και περιπολικό τη μετέφερε στο ξενοδοχείο της – Δείτε βίντεο

Αίσθηση έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα η είδηση ότι ένα περιπολικό μετέφερε ένα ψυγείο και ακόμα μεγαλύτερη πρόκειται να προκαλέσει ένα νέο βίντεο, όπου αυτή τη φορά το αυτοκίνητο της Αστυνομίας εκτέλεσε χρέη… ταξί για τη Δέσποινα Βανδή.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε η εκπομπή «Το πρωινό» το πρωί της Τρίτης (21.10.2025) τον περασμένο Αύγουστο στη Χαλκιδική, όταν η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε στη Χαλκιδική για συναυλία αλλά αντιμετώπισε πρόβλημα με το αμάξι που θα τη μετέφερε στο ξενοδοχείο της. Τότε ένα περιπολικό προθυμοποιήθηκε να αναλάβει τη μεταφορά της.

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Γιατί η Δέσποινα Βανδή είναι φίλη μου. Και δεν ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα και έχει και εικόνα το θέμα», άρχισε να λέει για το συμβάν ο Γιώργος Λιάγκας, τονίζοντας ότι η τραγουδίστρια είναι πολύ καλός άνθρωπος.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής περιέγραψε το περιστατικό υπογραμμίζοντας ότι έπαθε λάστιχο το αυτοκίνητο που ήταν να μεταφέρει την καλλιτέχνιδα από το αεροδρόμιο της Χαλκιδικής στο ξενοδοχείο της. Έτσι η Δέσποινα Βανδή πήγε με… περιπολικό.

«Το υπουργείο πρέπει να πάρει θέση, να μας πει το Υπουργείο αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Λυπάμαι που το κάνω αυτό γαμώτο. Αν η κυρία Βανδή αντιμετωπίζεται σαν πολίτης πρώτης κατηγορίας και εμείς δεύτερης. Σκάει το λάστιχο, μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Όλως τυχαίως περνάει ένα περιπολικό. Με την καλή του την καρδιά, ο αστυνομικός παραβαίνοντας κάποιες τυπικές οδηγίες, προσφέρεται να πάει τη Δέσποινα στο ξενοδοχείο που είναι λίγα χιλιόμετρα παραπέρα. Η Δέσποινα Βανδή μπαίνει στο περιπολικό και σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο την πάει στο ξενοδοχείο», σημείωσε ακόμα ο Γιώργος Λιάγκας.

«Η Βανδή δεν έχει συλληφθεί, δεν έχει κάνει τίποτα η γυναίκα. Πολίτης για να μπει στο περιπολικό πρέπει να έχει συλληφθεί, να κάνει κάτι ή να τον πάνε για εξακρίβωση στοιχείων. Η Δέσποινα χαιρετάει και την κάμερα! Της ανοίγει την πόρτα σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική. Τρελαίνομαι τώρα… Της ανοίγει ο αστυνομικός την πόρτα για να μπει μέσα, σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική. Αυτό για μένα είναι τεράστιο πρόβλημα κύριε Χρυσοχοΐδη…» πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εγώ δεν πιστεύω ότι γνώριζε τον κανονισμό η Δέσποινα», ανέφερε στο τέλος της προβολής του θέματος ο Γιώργος Λιάγκας.

Εν τω μεταξύ, ο αστυνομικός που μετέφερε με περιπολικό το ψυγείο στο Καματερό βγήκε σε διαθεσιμότητα.