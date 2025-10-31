Η γρίπη των πτηνών έχει περάσει στους ανθρώπους: Ασυμπτωματικά κρούσματα προκαλούν ανησυχία

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν Αμερικανοί επιστήμονες σχετικά με τον ιό Η5Ν1 που προκαλεί γρίπη των πτηνών. Ασυμπτωματικά κρούσματα λοίμωξης έχουν εντοπιστεί σε αρκετές χώρες του κόσμου και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται πιθανή.

Από το 1997 έως και τις 25 Αυγούστου 2025 είχαν αναφερθεί παγκοσμίως περισσότερα από 1.000 περιστατικά κατά τα οποία άνθρωποι μολύνθηκαν από τον ιό που προκαλεί γρίπη των πτηνών.

18 ασυμπτωματικά κρούσματα

Ανάμεσα σε αυτά τα περιστατικά υπάρχουν 18 που ανιχνεύθηκαν σε ανθρώπους δίχως συμπτώματα. Τα περιστατικά αυτά περιέχονται σε 10 διαφορετικά δημοσιευμένα άρθρα. Τα 2 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν με μοριακές και ορολογικές εξετάσεις (MSC). Τα 16 μόνο με μοριακές εξετάσεις (MC).

Τα δύο περιστατικά με την διπλή επιβεβαίωση αναφέρθηκαν στο Πακιστάν και στο Βιετνάμ. Εντοπίστηκαν κατά τη διερεύνηση των επαφών ασθενών που είχαν νοσήσει από γρίπη των πτηνών. Ο ένας από τους ασθενείς αυτούς είχε έρθει σε επαφή με μολυσμένα πουλερικά. Ο άλλος όμως πιστεύεται ότι μολύνθηκε απ’ ευθείας από τον ασθενή, διότι είχε έρθει σε επαφή ούτε με μολυσμένα ζώα, ούτε με προϊόντα τους.

Κανένας από αυτούς τους δύο ασθενείς δεν είχε χρησιμοποιήσει προστατευτικό εξοπλισμό όταν ήρθε σε επαφή με τα πουλερικά και τον ασθενή, αντιστοίχως.

Από τους άλλους 16 ασθενείς που επιβεβαιώθηκαν μοριακά, οι 14 ήταν ενήλικες και οι 2 παιδιά. Οι 11 ανιχνεύθηκαν μέσω μέτρων αυξημένης επιτήρησης, λόγω δυνητικής έκθεσης σε μολυσμένα πουλερικά.

Από αυτούς:

8 εντοπίστηκαν στο Μπαγκλαντές

2 στην Ισπανία

1 στη Βρετανία

Οι υπόλοιποι 5 ασθενείς (3 στο Βιετνάμ και 2 στην Καμπότζη) εντοπίστηκαν κατά την ιχνηλάτηση των επαφών ανθρώπων που είχαν διαγνωστεί με γρίπη των πτηνών.

Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

Τα ασυμπτωματικά κρούσματα που προκαλεί η γρίπη των πτηνών είναι πολύ ανησυχητικά, λένε οι ερευνητές. Το ίδιο και το γεγονός ότι φαίνεται πως έχει υπάρξει έστω και μία φορά μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η γρίπη των πτηνών Η5Ν1 εξελίσσεται ασταμάτητα, όπως συμβαίνει με όλους τους ιούς της γρίπης. Την τελευταία τριετία έχει περάσει από τα πτηνά και τα πουλερικά στα θηλαστικά. Έχει μολύνει μέχρι και τις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες των ΗΠΑ.

Υψηλά επίπεδα του ιού, εξ άλλου, έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψιν στο μη παστεριωμένο (ή «ωμό») γάλα. Ο ιός έχει επίσης ανιχνευθεί στον μαστικό ιστό των αγελάδων, καθώς και στον εξοπλισμό του αρμέγματος.

«Έχει καταγραφεί η διασπορά και μετάδοση (του ιού) σε άλλα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων γατιών, σκύλων, ποντικιών, άγριων σαρκοφάγων ζώων, θαλάσσιων θηλαστικών και χοίρων», γράφουν σε σχόλιό τους που συνοδεύει τη νέα ανάλυση ο παγκοσμίου φήμης ανοσολόγος Dr. Rick Bright και η πρόσεδρη καθηγήτρια Δημοσίας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Τζωρτζ Ουάσινγκτον Dr. Nicole Lurie.

Επιπλέον, «κρούσματα σε ανθρώπους έχουν επιβεβαιωθεί σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. Έως τα μέσα του 2025 είχαν αναφερθεί επισήμως σχεδόν 70 περιστατικά. Τα περισσότερα είχαν ήπια νόσο, αλλά έχει υπάρξει τουλάχιστον 1 θάνατος», προσθέτουν.

Οι δύο ειδικοί επισημαίνουν ότι τα νέα ευρήματα θέτουν υπό αμφισβήτηση την κρατούσα άποψη ότι η γρίπη των πτηνών προκαλεί πάντοτε συμπτώματα στους ανθρώπους. Το ίδιο και την πεποίθηση ότι ο ιός Η5Ν1 δεν έχει αποκτήσει ακόμα την ικανότητα να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Επιπλέον, «υπογραμμίζουν ένα κρίσιμο κενό στα εθνικά και παγκόσμια συστήματα επιτήρησης», υπογραμμίζουν. Και αυτό, διότι τα εν λόγω συστήματα εστιάζονται στον εντοπισμό της συμπτωματικής νόσου και όχι της λοίμωξης.

Με πληροφορίες από το iatropedia.gr