Η βροχή έχει μετατρέψει τους δρόμους της Αττικής σε απέραντο πάρκινγκ – Στο κόκκινο Αττική οδός, Κηφισίας, Κηφισός και Μεσογείων

Οι βροχές που έχουν κατακλύσει την Αττική τις τελευταίες ώρες, έχουν δημιουργήσει απίστευτη κίνηση στους δρόμους σε ρεύματα από και προς το κέντρο της Αθήνας.

Οι δρόμοι έχουν χρωματιστοί με κόκκινό και βαθύ κόκκινο στους κεντρικούς αλλά και τους γύρω δρόμους της Αθήνας με την βροχή να είναι αυτή που κατά τόπους δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση της κίνησης.

Βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται σε Δάφνη, Βριλήσσια, Ηλιούπολη, Φάληρο, Νομισματοκοπείο, Καλλιθέα, Παπάγου, Ασπρόπυργος, Γκάζι, Άγιος Κοσμάς, Βύρωνας, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο και πολλά μέρη ακόμα.

Σε ανάρτηση της Αττικής Οδού, καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα στην έξοδο για Πειραιά, ενώ υπομονή πρέπει να έχουν και οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/ahuTuFKqZO — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 7, 2025

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, τόσο στο ρεύμα ανόδου στον Κηφισό, όσο και στα δύο ρεύματα στην Λεωφόρο Κηφισίας η κατάσταση είναι δύσκολη για τους οδηγούς.

Εκτός από την Κηφισίας φυσικά πολλοί είναι οι δρόμοι που τα αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί όπως η Αττική οδός αλλά και η Μεσογείων.