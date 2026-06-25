Η ΑVIN εκπληρώνει ευχές παιδιών του Make-A-Wish Ελλάδος, δεκαπλασιάζουν την προσφορά τους

Η AVIN καλεί το κοινό να συμμετέχει στην εκπλήρωση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες και 10πλασιάζει τη συνολική προσφορά προς το Make-A-Wish Ελλάδος.

Υπάρχουν φορές που μια μικρή πράξη προσφοράς μπορεί να αποκτήσει τεράστια δύναμη. Ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, μια ευχή που γίνεται ξαφνικά πραγματικότητα μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα ενός παιδιού που δοκιμάζεται και να του χαρίσουν κάτι πολύ περισσότερο από χαρά και ενθουσιασμό. Μπορούν να γεμίσουν την ψυχή του με ελπίδα, δύναμη και πίστη ότι το αύριο μπορεί να είναι πιο φωτεινό. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται, να χαμογελά και να βλέπει τη ζωή μέσα από ένα πρίσμα αθωότητας και αισιοδοξίας, ακόμη και στις πιο δύσκολες διαδρομές.

Με αυτή τη σκέψη, η AVIN ενώνει τις δυνάμεις της με το Make-A-Wish Ελλάδος και καλεί το κοινό να συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμη περισσότερων ευχών παιδιών που νοσούν σοβαρά. Μέσα από την εφαρμογή AVIN Κερδίζω, οι πελάτες των πρατηρίων AVIN έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πόντους, στηρίζοντας παιδιά που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και βοηθώντας τις ευχές τους να γίνουν πραγματικότητα.

Η πρωτοβουλία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς η AVIN ενισχύει τη συνολική προσφορά 10πλασιάζοντας τους πόντους που προσφέρουν οι πελάτες μέσω της εφαρμογής AVIN Κερδίζω. Οι πόντοι μετατρέπονται σε χρηματική ενίσχυση και αποδίδονται στο Make-A-Wish Ελλάδος, ώστε να εκπληρωθούν ακόμη περισσότερες ευχές και να γεμίσει η ζωή περισσότερων παιδιών με χαρά, αισιοδοξία και δύναμη.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και εντάσσεται εύκολα στην καθημερινότητα όλων μας. Οι πελάτες μπορούν να κατεβάσουν στο κινητό τους την εφαρμογή AVIN Κερδίζω, να πραγματοποιούν τις καθημερινές συναλλαγές τους σε καύσιμα, προϊόντα από τα καταστήματα AGORA, πλύσιμο αυτοκινήτου ή να απολαμβάνουν τον αγαπημένο τους Costa Coffee, συλλέγοντας πόντους. Στη συνέχεια, μπορούν να προσφέρουν όσους πόντους επιθυμούν από το υπόλοιπό τους στο Make-A-Wish Ελλάδος. Η AVIN αναλαμβάνει να 10πλασιάσει την προσφορά αυτή, μετατρέποντάς την σε χρήματα που αποδίδονται στον Οργανισμό.

Με αυτόν τον τρόπο, μια καθημερινή συναλλαγή μπορεί να γίνει αφορμή για κάτι πραγματικά σπουδαίο. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, συμβάλλει στο να εκπληρωθούν ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών που έχουν ανάγκη από φως, δύναμη και όνειρα. Και όταν μια παιδική ευχή γίνεται πραγματικότητα, δεν αλλάζει μόνο η ημέρα ενός παιδιού, αλλάζει ο τρόπος που βλέπει ολόκληρο τον κόσμο, γεμάτο φωτεινά χρώματα, γεμάτο αγάπη, προσφορά και, πάνω απ’ όλα, ελπίδα.

Η AVIN, που διαχρονικά βρίσκεται κοντά στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, παρουσιάζει μέσα από αυτή την πρωτοβουλία τη δράση «AVIN Στηρίζω», με στόχο να στέκεται δίπλα σε όσους και όσα μας έχουν ανάγκη, με συνέπεια, φροντίδα και ουσιαστική προσφορά.

Γιατί όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών. Και κάθε ευχή που εκπληρώνεται είναι μια υπενθύμιση ότι η προσφορά έχει τη δύναμη να χαρίζει χαμόγελα εκεί όπου τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.