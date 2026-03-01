Η Αστυνομία χάνει αξιωματικούς – έμπειρα στελέχη με άδειες άνευ αποδοχών προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιώτες

«Οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη διεθνή αγορά εργασίας, έχουν οδηγήσει σε αύξηση των αιτήσεων για λήψη άδειας άνευ αποδοχών συγκριτικά με το παρελθόν και σε συνακόλουθη μαζική εκροή στελεχών από το δυναμικό του Σώματος…». Η αναφορά αυτή σε έγγραφο ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. που συντάχθηκε προ μερικών ημερών – και το περιεχόμενο της οποίας αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα – αναδεικνύει το πρόβλημα της αποδυνάμωσης και της αποψίλωσης της ΕΛ.ΑΣ. από δεκάδες σημαντικά στελέχη που φτάνουν σήμερα να αναζητούν καλύτερους μισθούς και τελικά να «πωλούν» εντός ή εκτός της χώρας τις γνώσεις τους σε θέματα ασφαλείας. Από την πλευρά τους, στελέχη της λεωφόρου Κατεχάκη επιχειρούν να συγκρατήσουν αυτή την… τάση φυγής προκειμένου να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα νέας έξαρσης της εγκληματικότητας στη χώρα ή καθυστέρησης στην επίλυση σημαντικών υποθέσεων που απασχολούν τις Αρχές. Ενδεικτικές των παραπάνω δε, είναι οι περιπτώσεις 37 «άφαντων» αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. από τους οποίους έχει διαταχθεί να διακόψουν τις πολύχρονες άδειες που έχουν λάβει και να μετατεθούν σε κρίσιμες αστυνομικές υπηρεσίες. Οι ίδιοι όμως – στα πλαίσια ενός άγνωστου στην κοινή γνώμη ενδοϋπηρεσιακού «πολέμου» – αρνούνται να εμφανισθούν στις θέσεις τους με επαπειλούμενη τελικά την εκδίωξή τους από το Σώμα.

Για το θέμα ήδη ζητείται η διενέργεια ΕΔΕ για εκείνους που αρνούνται να γυρίσουν στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που σχολίαζαν πρόσφατα το θέμα αναφέρονταν σε «ωφελιμιστικές πρακτικές αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών». Οι ίδιοι οι αξιωματικοί σε βάρος των οποίων ζητείται η ΕΔΕ απαντούν λέγοντας ότι απαιτούνται «καλύτερες οικονομικές απολαβές λόγω της συρρίκνωσης των μισθών τους κι ότι όλες οι ενέργειες τους είναι απολύτως σύννομες».

Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΛ.ΑΣ. για αντίστοιχες υποθέσεις είναι ενδεικτικά. Το 2025 καταγράφηκαν 35 εκούσιες αποχωρήσεις αξιωματικών από την ΕΛ.ΑΣ. μετά από σχετικές αιτήσεις τους. Ακόμη, υπήρξαν 49 αποστρατείες με βάση αποφάσεις του Συμβουλίου Προαγωγών, 500 λόγω υπέρβασης ορίου ηλικίας, 148 λόγω του συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου αλλά με αίτηση των αξιωματικών, όπως και 15 αποχωρήσεις λόγω προβλημάτων υγείας (κυρίως σωματικής αδυναμίας). Μόνο το πρώτο δίμηνο του 2026 υπήρξαν έξι παραιτήσεις αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να αναζητήσουν αλλού καλύτερες επαγγελματικές συνθήκες και υψηλότερους μισθούς, μετά κυρίως από «προσκλητήρια» ιδιωτών, εταιρειών κ.λπ. Ομως εκείνο που προβληματίζει κυρίως την ΕΛ.ΑΣ. είναι το ζήτημα των αιτήσεων που κατατίθενται για άδειες μακράς διαρκείας άνευ αποδοχών, προκειμένου οι αξιωματικοί της να δημιουργούν «παρενθέσεις» μεγάλου χρονικού διαστήματος από τα καθήκοντά τους και να απασχολούνται αυτή την περίοδο εκτός Αστυνομίας αλλά εντός της υπηρεσιακής θητείας τους με υψηλότερες απολαβές. Ακόμη, στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και οι εκπαιδευτικές άδειες (με αποδοχές) που λαμβάνουν αξιωματικοί προκειμένου να λάβουν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους σε αντικείμενα που καμιά σχέση δεν έχουν με τα αστυνομικά καθήκοντά τους. Στις περιπτώσεις αυτές δε, πλέον ζητείται να περιορισθούν σε όσους προχωρούν σε σπουδές που σχετίζονται με την υπηρεσιακή τους πορεία ή τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω απώλεια προσωπικού από το Σώμα.

Ενα από τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την ΕΛ.ΑΣ. είναι η περίπτωση των προαναφερόμενων 37 αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίοι είχαν κινήσει την διαδικασία – με υποβολή αιτημάτων στις σχετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες – για ένταξη τους στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για χρονική διάρκεια πέντε ετών, καθώς στις θέσεις αυτές ο μισθός τους είναι περίπου 6-8 φορές μεγαλύτερος από αυτόν της ΕΛ.ΑΣ. Σημειώνεται ότι στο Λιμενικό και στις Ενοπλες Δυνάμεις εκείνοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Frontex υποχρεούνται να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες. Ομως στην Αστυνομία αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Για τις περιπτώσεις αυτές υψηλόβαθμα στελέχη της Κατεχάκη έλεγαν στο «Β» ότι «πολλοί από αυτούς τους αξιωματικούς, ορισμένοι εκ των οποίων υπηρετούν σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και το ελληνικό κράτος είχε πληρώσει μεγάλα ποσά για την εκπαίδευσή τους, κίνησαν τις διαδικασίες χωρίς να ενημερώσουν οποιονδήποτε για να ενταχθούν για μία πενταετία στη Frontex. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί σε μικρότερη κλίμακα και με αξιωματικούς που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Αστυνομία. Ομως αυτή η επιλογή αξιωματικών με σημαντικές εμπειρίες και με ειδική εκπαίδευση να φύγουν ξαφνικά από την ΕΛ.ΑΣ. για πέντε χρόνια δημιουργεί σημαντικό λειτουργικό πρόβλημα» λένε οι ίδιες πηγές. «Κι όπου μάλιστα υπάρχει η προοπτική να ανανεώσουν για άλλα 4-5 χρόνια την παρουσία τους στις ξένες υπηρεσίες και να συνταξιοδοτηθούν τελικά από αυτές ή και να συντάξουν ιδιωτικά συμβόλαια μαζί τους. Πρόκειται για αποδυνάμωση της ΕΛ.ΑΣ. που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή».

Σύμφωνα με σχετικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το «Β», στους εν λόγω αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. χορηγήθηκε τελικώς σε μια προσπάθεια συμβιβασμού άδεια χωρίς αποδοχές για χρονικό διάστημα ενός χρόνου (από την 1η Ιουλίου 2025 έως τις 30 Ιουνίου 2026), ενώ τα αντίστοιχα αιτήματά τους αφορούσαν αίτημα χορήγησης πενταετούς άδειας. Οι εν λόγω αξιωματικοί, ωστόσο, κατέφυγαν στα δικαστήρια και άσκησαν αιτήσεις ακύρωσης της απόφασης για άδεια άνευ αποδοχών ενός χρόνου, κι αυτό έγινε δεκτό από τις δικαστικές αρχές. Σε συνέχεια αυτών, εκδόθηκαν δύο αποφάσεις του υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. με πλήρες σκεπτικό και αιτιολόγηση για την ορθότητα της επιλογής να επανέλθουν άμεσα στις θέσεις τους τα εν λόγω στελέχη στην ΕΛ.ΑΣ., στα οποία αναφέρονται οι ανάγκες και τα κενά στο Σώμα, ενώ σημειώνεται ότι αυτοί που έχουν πάρει άδεια άνευ αποδοχών ανέρχονται συνολικά σε 200 αξιωματικούς που λείπουν από την αστυνόμευση της χώρας μας.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα)