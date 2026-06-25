Η αμοιβή για τον «επικηρυγμένο» λαγοκέφαλο ανεβαίνει στα 5,33 ευρώ το κιλό – Όλα τα μέτρα στήριξης για τους ψαράδες

Με τους λαγοκέφαλους να εμφανίζονται μαζικά πια στις ελληνικές θάλασσες, τρομοκρατώντας ψαράδες και λουόμενους εν μέσω τουριστικής περιόδου, αποφασίστηκαν μέτρα που θα συμβάλουν στον περιορισμό του τρομακτικού αυτού «επισκέπτη» στα ελληνικά νερά.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6/26) έγινε ευρεία σύσκεψη με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και εκπροσώπους των ψαράδων, όπου αποφασίστηκε να εφαρμοστεί πιλοτική δράση στοχευμένου ψαρέματος του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες, οι οποίοι θα αποζημιώνονται ανάλογα με τις ποσότητες που θα ψαρεύουν.

Έτσι λοιπόν, στη χώρα μας, για κάθε κιλό λαγοκέφαλου που θα βγάζουν από τη θάλασσα, θα λαμβάνουν 5,33 ευρώ, ποσό αρκετά υψηλότερο από το αντίστοιχο που λαμβάνουν οι Κύπριοι ψαράδες, δηλαδή 4,73 ευρώ το κιλό.



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Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα για τη στήριξη των επαγγελματιών ψαράδων:

Η πιλοτική δράση για τον λαγοκέφαλο, που στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο είναι με ευρωπαϊκούς πόρους, βασίζεται σε ένα σύνολο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή των συλλήψεων, εντοπισμό περιοχών όπου συγκεντρώνεται και αναπαράγεται ο λαγοκέφαλος, συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και δημιουργία διαδικασιών ασφαλούς διαχείρισης της βιομάζας που θα συλλέγεται.