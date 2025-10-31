Ηράκλειο: 6 προσαγωγές για την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη μετά από έφοδο της αστυνομίας στον υπό κατάληψη «Ευαγγελισμό»

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα (31.10.2025) στο Ηράκλειο της Κρήτης, με σκοπό να εντοπιστούν και να συλληφθούν άτομα που συμμετείχαν στην άνευ προηγούμενου επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη στην ίδια περιοχή.

Στελέχη της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στον υπό κατάληψη Ευαγγελισμό, εκτιμώντας πως μέσα κοιμούνται ή κρύβονται κάποιοι από τους κουκουλοφόρους που πέταξαν αυγά, καρέκλες και τραπέζια σε εστιατόριο που γευμάτιζε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο.

Μέσα στο κτίριο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα τα οποία προσήχθησαν. Οι 6 από αυτούς ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της επίθεσης κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Η περιοχή και οι δρόμοι γύρω από το κτίριο παραμένουν αποκλεισμένοι από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Υπάρχουν αναφορές πως ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκαν στο πάρκο Θεοτοκοπούλου και φώναζαν συνθήματα κατά της αστυνομίας ενώ τους πέταξαν και έναν πυροσβεστήρα.

Τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει εκκένωση του «Ευαγγελισμός» από δυνάμεις τις αστυνομίας αλλά στο τέλος του ίδιου μήνα, γνωστοί – άγνωστοι εισέβαλαν ξανά στον χώρο.