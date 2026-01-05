Ηράκλειο: 58χρονη έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα

Χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026 στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν μια 58χρονη έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και σε αυτοκίνητα. Το σπίτι της βέβαια δεν ήταν ο μόνος στόχος της.

Το πρώτο περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ στο Ηράκλειο, όταν η γυναίκα φέρεται να έβαλε φωτιά σε χώρο του ΕΛΜΕΠΑ. Τα ακριβή κίνητρα της πράξης της παραμένουν αδιευκρίνιστα και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρχές.

Το περιστατικό όμως δεν σταμάτησε εκεί καθώς, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ακολούθησαν φθορές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία ανήκαν σε έναν 55χρονο και έναν 24χρονο αντίστοιχα, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση στην περιοχή.

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τη γυναίκα, η οποία οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια της δράσης της.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ενώπιον της Δικαιοσύνης.