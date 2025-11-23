Ηράκλειο: 41χρονος πέθανε την ώρα που έπαιζε ρακέτες στην παραλία

Ένας άτυχος 41χρονος έχασε ξαφνικά τη ζωή του σήμερα το απόγευμα (23/11/2025), την ώρα που διασκέδαζε στην παραλία του Καρτερού στο Ηράκλειο παίζοντας ρακέτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, γύρω στις 4 το απόγευμα, o 41χρονος ένιωσε αδιαθεσία καθώς έπαιζε ρακέτες στις εγκαταστάσεις του πρώην ΑΚΤΗ στην Αμνισσό στο Ηράκλειο και κάθισε σε μια καρέκλα.

Αφού πήρε ανάσες, σηκώθηκε και πήγε στα ντους για να ρίξει νερό στο πρόσωπό του, όπου και κατέρρευσε.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφθασε στο σημείο, δεν πρόλαβε να επέμβει καθώς ο 41χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Στην παραλία υπήρχε κόσμος λόγω των καλών καιρικών συνθηκών και κανένας δε μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη στον άτυχο 41χρονο.