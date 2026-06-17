Ηράκλειο: Ψυχολόγος καταγγέλλει 48χρονη ασθενή για επίθεση – Την χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά

Θύμα επίθεσης από μία 48χρονη ασθενή, κατήγγειλε ότι έπεσε 36χρονη ψυχολόγος στο Ηράκλειο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Creta24, η 36χρονη ψυχολόγος που εργάζεται σε δημόσια δομή υγείας του Δήμου Ηρακλείου, κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές πως δέχτηκε επίθεση από την 48χρονη, που είχε προγραμματισμένη συνεδρία για σήμερα το πρωί (17.06.2026).

Η ασθενής μόλις έφτασε στο γραφείο της καταγγέλλουσας, φέρεται να την χτύπησε απροκάλυπτα.

Το θύμα της επίθεσης, κατήγγειλε ότι η 48χρονη τη χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά.

Η 36χρονη ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ η 48χρονη συνελήφθη για σωματική βλάβη.