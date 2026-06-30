Ηράκλειο: Χωρίς τις αισθήσεις του 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε ένας 60χρονος άνδρας κάτω από το τρακτέρ του στο Ηράκλειο, το πρωί της Τρίτης (30.06.2026).

Τον άτυχο άνδρα που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ εντόπισε διερχόμενος οδηγός ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το patris.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ και το κλιμάκιο Πύργου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον παραδώσουν στους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στην περιοχή Στείρωνας.