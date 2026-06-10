Ηράκλειο: Φυλάκιση 10 ετών σε άνδρα που βίασε 18χρονη μέσα στην Ψυχιατρική κλινική το 2019

Δικαίωση βρήκε μια νεαρή κοπέλα από την Κρήτη, η οποία όταν ήταν 18 ετών έπεσε θύμα βιασμού μέσα στην Ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ. Το κορίτσι είχε καταγγείλει το περιστατικό στις αρχές Ηρακλείου, ωστόσο 6,5 χρόνια μετά επιβλήθηκε ποινή στον κατηγορούμενο.

Τον Δεκέμβριο του 2019, σε ηλικία μόλις 18 ετών, η κοπέλα χρειάστηκε να νοσηλευθεί για κάποιες ημέρες στην Ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ. Νοσηλευόταν ήδη για περίπου μία εβδομάδα όταν, όπως κατήγγειλε, υπέστη βιασμό από 42χρονο ασθενή της ίδιας κλινικής στο Ηράκλειο, στην τουαλέτα του δωματίου του άντρα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η κοπέλα όταν κατάφερε να διαφύγει από τα χέρια του, πήγε στο νοσηλευτικό προσωπικό και κατήγγειλε την σεξουαλική κακοποίηση. Εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ενώ έγινε λήψη δειγμάτων από το σώμα και τα ρούχα για εργαστηριακή εξέταση. Ιατροδικαστικώς είχε αναφερθεί τότε ότι δεν προέκυψε βιασμός της 18χρονης υπό την έννοια της διείσδυσης, με τον τότε διευθυντή της κλινικής να κάνει λόγο «πιθανότατα για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά ανάμεσα σε δύο ενήλικους», σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Μετά από σχεδόν 6,5 χρόνια η υπόθεση εκδικάστηκε στο ΜΟΔ Λασιθίου, το οποίο ομόφωνα κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για την κατηγορία του βιασμού, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. Ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στη δικαστική αίθουσα καθώς κρίθηκε ότι η συμμετοχή του σε μία τέτοια διαδικασία ήταν επίφοβη να «πυροδοτήσει» την κατάσταση του και έτσι εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορο του. Το δικαστήριο του επέβαλε κάθειρξη 10 ετών, έδωσε, όμως, στην έφεση αναστέλλουσα δύναμη.

Κατά την ακροαματική διαδικασία η κοπέλα κατέθεσε ότι με πρόσχημα να της δείξει κάτι, ο κατηγορούμενος την παρέσυρε μέχρι το δωμάτιο του και την οδήγησε στην τουαλέτα όπου εκεί την κακοποίησε σεξουαλικά παρά την επίμονη άρνηση της. Υποστήριξε ακόμα ότι φοβήθηκε να φωνάξει μήπως και την χτυπήσει.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο προς υποστήριξη της κατηγορίας, Μανόλη Καλαϊτζάκη, στο στήθος της κοπέλας εντοπίστηκε βιολογικό υλικό του κατηγορούμενου. Ο Μανόλης Καλαϊτζάκης έκανε λόγο για δικαίωση της εντολέας του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μετά από 6,5 χρόνια επήλθε η δικαίωση καθώς το ΜΟΔ Λασιθίου έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο που είχε καταγγείλει το 18χρονο τότε κορίτσι για τον βιασμό του στην Ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ, ενώ ο τότε Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής είχε σπεύσει να δηλώσει ότι δεν υπάρχει βιασμός.

Μάλιστα, το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για μειωμένο καταλογισμό του κατηγορούμενου και αναγνώριση ελαφρυντικών, επιβάλλοντας κάθειρξη 10 ετών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη». Ο δικηγόρος εξέφρασε την ικανοποίηση του, σημειώνοντας ότι «η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί χαστούκι σε όσους έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι δεν υπήρξε βιασμός».